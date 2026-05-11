Tanczos: Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor

‘Am avut astăzi o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la sediul Ministerului Agriculturii, unde am analizat prioritățile sectorului agricol, precum și deciziile necesare în perioada următoare. Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor, pentru a evita orice blocaje, având în vedere că toate sumele necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii’, a scris, pe Facebook, Tánczos Barna.

Acesta a precizat că miercuri va prezenta premierului pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane și noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc.

‘Am discutat și despre situația sectorului suin, piața cărnii de porc și piața laptelui. Pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane va fi finalizat mâine, iar miercuri îl vom prezenta premierului împreună cu conducerea ANSVSA. Tot miercuri vom prezenta și noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc. L-am informat pe domnul prim-ministru că lucrăm la pregătirea unor scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și crescătorii de vaci de lapte, în limitele noului cadru temporar privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisia Europeană, urmând ca la întâlnirea de miercuri să prezentăm un set concret de măsuri’, a subliniat șeful de la Agricultură.

În ceea ce privește sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și cartofi, Tanczos Barna a menționat că va reanaliza propunerile ministerului până la ședința de Guvern de joi.

‘Ambele sectoare, importante pentru agricultura românească și care se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale, trebuie să beneficieze de sprijinul Guvernului, corect și proporțional, pentru a se putea consolida și dezvolta’, a mai scris Tanczos pe pagina sa de socializare.