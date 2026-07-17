Ministrul Irineu Darău: 2027 ar putea fi anul relansării economice

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat vineri, la Sfântu Gheorghe, că speră ca anul viitor să marcheze relansarea economiei românești, apreciind că măsurile de reechilibrare bugetară adoptate în ultima perioadă încep să producă efecte.

Acesta a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că deși situația economică rămâne dificilă, indicatorii macroeconomici și fiscali încep să se îmbunătățească, iar primele măsuri de stimulare a economiei își fac simțită prezența.

‘Cred că e o situație economică complicată acum, o știm, dar, totodată, cred cu tărie că, dacă anul trecut a fost unul de austeritate, cel puțin a doua lui parte, obligatorie față de situația bugetară proastă, anul acesta este unul de reechilibrare. Este unul în care cifrele macro, bugetare, fiscale, într-adevăr încep să arate mai bine și încep și niște mici măsuri de relansare. Nu ne-au ajutat criza combustibilului, nici anumite evoluții geopolitice, dar cred că dacă păstrăm, indiferent în ce formulă guvernamentală, linia rațională anul acesta, eforturile oamenilor și antreprenorilor, și prin taxe, nu vor fi fost degeaba. Dacă se revine cumva la o abordare cu cheltuieli publice nelimitate și iraționale, degeaba am făcut tot acest efort’, a declarat Irineu Darău.

Ministrul interimar și-a exprimat, de asemenea, speranța că agențiile internaționale de rating vor recunoaște progresele realizate de România și că țara își va păstra statutul de destinație atractivă pentru investiții.

‘Sper din suflet că agențiile de rating vor recunoaște în lunile acestea și eforturi, și datele macro economice și fiscale, că nu vom retrograda, deci vom rămâne atractivi pentru investiții. Sper să intrăm rapid în OCDE și să avem anul viitor un an real al relansării (…) Lucrurile vin în ordine și dacă am avut o dezordine bugetară o vreme, cred că această curățenie care s-a făcut va ajuta la o relansare sănătoasă. Pentru că nu poți, dacă în iulie, apropos de această guvernare, imperfectă cum o fi, dar au luat și niște decizii bune, nu poți, dacă în iulie 2025 ai proiecții de deficit de peste 10%, să rămâi pe acea traiectorie. Lucrul pe care îl cred cu tărie este că noi eram în junk de anul trecut deja, dacă rămâneam pe acea traiectorie. Junk (…) înseamnă că ești nerecomandat pentru investiții. Faptul că România cumva se chinuie puțin economic, dar a rămas o țară recomandată pentru investiții, și văd ca ministru al Economiei și o spun și cifrele că investițiile cresc și că interesul investitorilor există, înseamnă potențial pentru viitor’, a mai spus Irineu Darău.

Acesta consideră, totodată, că menținerea unei politici economice prudente este esențială pentru evitarea unor dezechilibre majore.

‘Nu înseamnă că e ușor acum și că acum vedem roadele acestor lucruri. Dar ăsta e cumva un fel de avertisment, indiferent de formulele de guvernare care vor veni, apelul meu, pe care îl voi tot face lunile acestea, e să rămânem raționali, chibzuiți, ca nu cumva să tot trecem prin aceleași chinuri și austerități prea des’, a mai adăugat ministrul interimar Irineu Darău.