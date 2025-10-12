Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță controale în clinicile private din întreaga țară

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în județul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga țară pentru a se vedea dacă aceste instituții sanitare respectă normativele legale în vigoare.

Decizia vine după ce o femeie în vârstă de 29 de ani a decedat în urma unei intervenții chirurgicale efectuate într-o clinică privată din județul Constanța.

”În România sunt multe clinici care funcționează la parterul unui bloc, am spus de multe ori acest lucru, și o mare parte dintre ele, din păcate, nu respectă normativul în vigoare pentru organizarea și funcționarea acestor clinici și pun viața oamenilor, viața pacienților în pericol. Din acest motiv, la nivel național, Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară de Stat, va demara un control pentru a verifica dacă toate aceste clinici private care funcționează, mai mult sau mai puțin improvizat, respectă în totalitate sau nu normativul”, a afirmat Rogobete.

Ministrul Sănătății a precizat că în cursul zilei de luni Corpul de control al Ministerului Sănătății va fi prezent la clinica privată din Constanța.

”Corpul de control va pleca la Constanța luni dimineață la prima oră. Va fi un control comun cu Inspecția Sanitară de Stat. Vor verifica dacă clinica ATI, blocul operator și modul de organizare a unității sanitare corespund cu normativul în vigoare. Și cu siguranță voi face public rezultatul Corpului de control. Nu vreau să mă antepronunț în momentul de față. Nu știu dacă a fost o culpă medicală sau dacă discutăm despre o nerespectare a protocoalelor și a legislației sau a modului de organizare a acelei clinici. Așteptăm raportul Corpului de control, așteptăm și raportul Colegiului Medicilor, care vor investiga și vor evalua dacă discutăm de o culpă medicală sau nu”, a menționat ministrul Alexandru Rogobete.

O tânără în vârstă de 29 de ani a murit, miercuri, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, în urma complicațiilor apărute după ce a născut la o clinică privată, polițiștii deschizând un dosar penal în acest caz.