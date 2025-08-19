Ministrul Transporturilor: Primul segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, realizat

Scutul de forare ”Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, a anunțat, luni, pe pagina sa de socializare, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban.

”Utilajul gigant, cu lungime de 97 de metri, care cântărește aproximativ 600 de tone și al cărui cap de foraj are un diametru de 6,60 metri a realizat primul segment de tunel început pe 9 aprilie a.c. pe Linia 2, între viitoarea stație de metrou Tokyo și viitoarea stație de metrou Aeroport Băneasa, pe Secțiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou. Scutul de forare ‘Sfânta Maria’ coincide în mod fericit cu celebrarea recentei sărbători din 15 august. În prezența Constructorului desemnat pentru execuția contractului ‘Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni). Proiectare și execuție structură de rezistență stații, galerii și tuneluri. Lotul 1. – 1 Mai-Tokyo’, Asocierea Alsim Alarko – Makyol, și a reprezentanților Supervizorul proiectului, Asocierea Padeco Co., Ltd. – Oriental Consultants Global Co., Ltd. – Metroul S.A., reprezentanții Metrorex S.A. au asistat la momentul în care TBM ‘Sfânta Maria’ a străpuns peretele viitoarei stații de metrou Aeroport Băneasa, pe una dintre cele două linii care duc spre 1 Mai”, a menționat oficialul.

Potrivit ministrului de resort, primul segment subteran realizat pe Linia 2 până la acest moment reprezintă un traseu de tunel de 902,04 metri excavați și 602 inele de tunel montate. Acesta urmează să fie completat de cel trasat pe Linia 1, actualmente în curs de excavare, pe care este operațional TBM ”Sfânta Ana” care a săpat, până în prezent, peste 406 metri și a montat peste 265 de inele, pe direcția către Aeroport Băneasa.

”Lucrările de șantier pentru viitoarea Magistrală 6 de metrou se derulează conform planificării estimate și ne bucurăm să constatăm coincidența fericită între numele pe care îl poartă primul TBM care a început forajul de la stația Tokyo către stația Aeroport Băneasa și apropierea de sărbătoarea recentă dedicată Sfintei Maria. Orice proiect major se realizează cu eforturi financiare, umane și tehnice considerabile, dar și cu bună-credință și încredere în binele comun. ‘Sfânta Maria’, simbolul protecției divine și al ocrotirii întregii umanități, se dovedește un nume protector și pentru acest proiect care implică activitate zi și noapte. Ne bucurăm să marcăm astăzi încă o etapă relevantă în concretizarea Magistralei 6 de metrou, un proiect major de infrastructură urbană care va îmbunătăți semnificativ transportul public și gradul de mobilitate a populației, prin extinderea rețelei de metrou. Metrorex S.A. continuă să construiască pentru oameni, pentru oraș și pentru țară, pentru un viitor sustenabil, implementând proiecte importante finanțare de la bugetul de stat, din fonduri europene și fonduri externe rambursabile JICA”, a afirmat Mariana Miclăuș, director general Metrorex.

Utilajele TBM ”Sfânta Maria” și ”Sfânta Ana” vor excava tunelurile subterane cu lungime de 6,6 km, pe care se vor construi cele șase stații și șase interstații ale aliniamentului Magistralei 6, Secțiunea Sud, 1 Mai – Tokyo.