Gheorghiu: Am propus pentru Metrorex un management de redresare și selectarea unei echipe cu experiență reală în restructurare

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat, marți, pe Facebook, că a propus pentru Metrorex un management de redresare, selectarea unei echipe cu experiență reală în restructurare și transformare organizațională, capabilă să ia decizii dificile, să renegocieze contracte, să reorganizeze compania și să o readucă pe o direcție sustenabilă.

‘Metrorex transportă zilnic peste 600.000 de oameni. Problema la Metrorex nu este că primește bani de la stat. Problema este că, ani la rând, managementul companiei și statul român au administrat Metrorex fără preocuparea reală pentru sănătatea companiei pe termen lung. O companie poate supraviețui mult timp pe subvenții, dar nu poate supraviețui la infinit fără deciziile necesare’, a spus Oana Gheorghiu.

Potrivit acesteia, metroul nu va fi niciodată o afacere care produce profit pentru că în toate marile orașe ale lumii, transportul public este subvenționat și ‘este perfect normal să fie așa’.

Vicepremierul interimar a menționat, în context, că deficitul cumulat al companiei în perioada 2018-2025 a ajuns la aproximativ 1,17 miliarde lei, iar costul real al unei călătorii este mult mai mare decât prețul real al unei călătorii.

De altfel, compania plătește aproximativ 40 milioane euro pe an pentru mentenanță, iar contractele nu par să protejeze suficient interesele companiei. De asemenea, beneficiile extra-salariale din Contractul Colectiv de Muncă încarcă suplimentar nota de plată.

Gheorghiu consideră că în loc să pregătească Metrorex pentru viitor, managementul a tolerat ani întregi un sistem rigid, închis și tot mai greu de reformat.

În plus, conform vicepremierului, contractul colectiv de muncă conține prevederi care au făcut extrem de dificilă aducerea de oameni noi și competenți din exterior: angajările se fac doar cu acordul sindicatului; promovările sunt realizate aproape exclusiv din interior; managementul ajunge să negocieze permanent decizii operaționale care ar trebui asumate managerial.

‘Când vreme de ani întregi aduci aproape exclusiv oameni formați în interiorul aceluiași sistem, fără competiție reală și fără expertiză nouă, compania începe inevitabil să se blocheze în propriile reflexe’, arată Oana Gheorghiu.

În organigrama Mterorex se află: 11 contabili-șefi peste alți 35 de contabili; peste 100 de posturi economice și administrative; 39 ingineri economiști.

‘Nu spun asta pentru a ironiza oamenii care muncesc la Metrorex. Chiar din contră: Metrorex are foarte mulți profesioniști care țin efectiv sistemul în viață și care muncesc zilnic într-un mediu extrem de dificil. Dar tocmai pentru a-i proteja pe acești oameni și pentru a proteja compania trebuie spus adevărul: o companie nu poate evolua sănătos atunci când managementul evită ani întregi deciziile dificile și lasă problemele să se adune până când ele devin imposibil de ignorat’, subliniază Oana Gheorghiu.

În același timp, compania deține terenuri, spații și baze sportive insuficient valorificate, contractele importante generează litigii și riscuri financiare, iar deciziile importante sunt blocate luni întregi între management, minister și sindicat.

‘Nota de plată vine întotdeauna: prin infrastructură care se degradează; prin presiune pe bugetul public; prin servicii mai slabe pentru călători sau prin ideea că singura soluție este creșterea prețului biletului. Da, probabil că la un moment dat și prețul biletului va trebui discutat onest. Dar nu poți cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curățenie în interiorul sistemului. Nu poți cere mai mult de la cetățean înainte să tai costurile absurde, să repari dezechilibrele și să demonstrezi că banii existenți sunt administrați responsabil’, a adăugat vicepremierul.

În aceste condiții, în calitatea sa de vicepremier, a propus pentru Metrorex un management de redresare.

‘De aceea am propus pentru Metrorex un management de redresare, selectarea unei echipe cu experiență reală în restructurare și transformare organizațională, capabilă să ia decizii dificile, să renegocieze contracte, să reorganizeze compania și să o readucă pe o direcție sustenabilă. Altfel spus, o intervenție profesionistă, făcută în interesul companiei și al călătorilor. Pentru că Metrorex nu aparține unui partid, ci oamenilor care așteaptă în fiecare dimineață pe peron și care au dreptul la un sistem administrat responsabil. Ce trebuie să înțelegem este că în multe companii de stat, problema nu este lipsa banilor. Problema este lipsa deciziilor’, a transmis Oana Gheorghiu, pe rețeaua de socializare.