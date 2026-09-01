Miruță: Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine

Guvernul slovac a aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze, a anunțat marți ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Miruță participă zilele acestea la Reuniunea informală a miniștrilor Apărării din statele membre ale Uniunii Europene, care are loc la Wicklow, în Irlanda.

”Uneori întâlnirile muncite dau și roade concrete. Îi mulțumesc omologului meu, Robert Kalinˆak, de asemenea și Guvernului slovac pentru că au aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze! Este un răspuns pe care l-am primit la apelul pe care l-am făcut și la nivelul NATO și la nivelul Uniunii Europene pentru a întări capacitatea de supraveghere de la granița noastră estică. Este un răspuns care mă bucură după întâlniri în care am cerut, am explicat și am argumentat. Este un răspuns pe care l-am primit după ce am demonstrat prin programele SAFE că doar în câteva luni la MApN ne-am făcut bine temele. Se poate!”, a scris el pe Facebook.

Radu Miruță i-a mulțumit ministrului slovac Robert Kalinˆak în cadrul reuniunii informale a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, desfășurată în Irlanda.

”Am subliniat încă o dată cât de important este să arătăm în practică felul în care funcționează cooperarea dintre state. România a dovedit că este un partener serios, care nu cere nimic înainte de a-și face singură lecțiile. Și da, lecții nefăcute de ani buni au fost făcute în doar câteva luni”, a transmis Miruță.