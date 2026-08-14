MMFTSS: Înscrierile în Programul FIV pentru creșterea natalității încep luni

Înscrierile în Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității (FIV), ediția 2026, vor începe luni, ora 10:00, și se vor desfășura până la 15 noiembrie, informează vineri Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS).

Potrivit unui comunicat al MMFTSS, dosarele vor putea fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei https://up-comunitate.ro/, care va fi activă din ziua și ora menționate anterior.

Pot aplica cuplurile căsătorite/necăsătorite sau femeile singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art.4 din normele metodologice de aplicare, respectiv: cel puțin unul dintre cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România; cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să aibă calitatea de asigurați/asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România; prin cererea prevăzută în anexa nr. 1, solicitanta/solicitanții se angajează ca procedurile medicale de specialitate recomandate să se desfășoare într-o unitate sanitară, publică sau privată, de pe teritoriul României, parteneră a Programului, acreditată să desfășoare acest tip de activități.

Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în program.

‘Aceste condiții trebuie întrunite cumulativ. Nu pot depune dosar de înscriere persoanele care, în anul în curs, au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități/instituții publice’, subliniază reprezentanții ministerului.

Beneficiarii Programului FIV 2026 se pot înscrie în noua sesiune numai după finalizarea procesului de decontare aferent procedurii realizate cu voucherele acordate în cadrul ediției anterioare, iar decontul trebuie să fie înregistrat și validat în platforma digitală.

Pe întreaga perioadă de implementare a Programului, respectiv 2026 – 2030, același beneficiar eligibil poate beneficia de sprijin financiar de maximum trei ori.

Normele metodologice de aplicare a programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității 2026 – 2030, precum și informații actualizate pot fi consultate integral pe site-ul MMFTSS.