PIB-ul României s-a menținut nemodificat în trimestrul II din 2026 și a scăzut cu 0,4% față de T2 2025

Produsul Intern Brut (PIB) s-a menținut nemodificat în trimestrul II 2026 față de trimestrul I 2026, în termeni reali, în timp ce comparativ cu trimestrul II din 2025 a scăzut cu 0,4% pe seria brută și cu 2% pe serie ajustată sezonier, potrivit datelor semnal publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

În semestrul I 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,8% comparativ cu semestrul I 2025, pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier.

‘Ca urmare a revizuirii seriei brute trimestriale aferente Produsului intern brut datorită includerii noii valori pentru trimestrul II 2026, seria ajustată sezonier a fost recalculată pentru a surprinde efectul economic al noii observații statistice. Prin urmare, indicii de volum au fost revizuiți față de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul I 2026, publicată în comunicatul de presă nr. 173 din 9 iulie 2026’, menționează INS.

Astfel, rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 99,7% la 99,6%, rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 100,8% la 100,9%, iar rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, nu au fost revizuite (100%).

De asemenea, nici rezultatele trimestrului IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, nu au fost revizuite (98,1%), în timp ce rezultatele trimestrului I 2026, comparativ cu trimestrul IV 2025, au fost revizuite de la 100% la 99,9%.

‘Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană’, menționează INS.