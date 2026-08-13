Comisia Europeană a actualizat măsurile de control al variolei ovine și caprine în Bulgaria și România

Comisia Europeană a actualizat măsurile de urgență privind variola ovină și caprină în Bulgaria și România, unde au fost identificate recent o serie de focare, relatează agenția EFE.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a publicat joi două decizii ale Comisiei, cu actualizarea măsurilor, în care se reamintește că variola este o boală virală infecțioasă care afectează ovinele și caprinele și care poate avea consecințe grave asupra efectivelor de animale afectate și a rentabilității fermelor.

De altfel, în cazul apariției unui focar al acestei boli la caprine și ovine, ‘există un risc ridicat de a se propaga și la alte exploatații unde sunt crescute aceste animale’, a detaliat CE.

Potrivit Comisiei, Bulgaria a notificat încă șase focare în exploatații unde sunt crescute ovine, în regiunile Haskovo, Plovdiv, Blagoevgrad și Stara Zagora, în perioada cuprinsă între 22 iulie și 5 august 2026.

România, la rândul său, a notificat un focar la o fermă de ovine și caprine din județul Iași.

Joi, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) din România a anunțat că două focare de variolă ovină și caprină au fost confirmate în două localități din județul Constanța, în urma analizelor de laborator emise de IDSA București.