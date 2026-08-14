Răzvan Filipescu, vicepreședinte CJ Constanța: Vrem să transformăm județul într-o destinație pentru tot anul

Stațiunea Mamaia este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice ale României și unul dintre cele mai puternice simboluri ale litoralului românesc. De generații, Mamaia înseamnă vacanță, vară, mare, familie, divertisment și experiențe care au construit memoria turistică a României. La 120 de ani de la începuturile sale, Mamaia are oportunitatea de a transforma această aniversare într-un moment de comunicare națională, dar și într-o platformă de repoziționare pentru viitor. Antena 3 CNN a organizat evenimentul “MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească”, prin care și-a propus transformarea aniversării de 120 de ani a stațiunii Mamaia într-un moment de reflecție, promovare și repoziționare strategică a celei mai cunoscute destinații turistice de pe litoralul românesc. Prezent în cadrul evenimentului, Răzvan Filipescu, vicepreședinte CJ Constanța a declarat că obiectivul autorităților e transformarea județului într-o destinație turistică pentru tot timpul anului.

„Noi avem ca obiectiv transformarea județului într-o destinație de 365 de zile. Trăim într-un județ care acoperă toate formele de turism. Prin instituțiile subordonate, strategia discutată cu dl. Florin Mitroi, avem 3 – Carsium de la Hârșova, mormântul pictat Epigeu și edificiul cu mozaic.

Suntem abia la început. Săptămâna trecută am semnat contract de finanțare de 23 de milioane de euro pentru un nou acvariu care va fi un concept nou, modern, cel mai frumos și mai mare din Europa de Est. Avem în vedere realizarea unui nou teatru de copii. PRin instituțiile subordonate investim în zona de cultură, vrem să întregim activitatea OMD Mamaia, astăzi aici are loc cel mai lung festival al artelor și teatrului în aer liber, SEAS, unde colegii fac un lucru minunat cu tot felul de spectacole în locuri inedite. Avem festivalul de la Mamaia care este reprezentativ pentru noi și va veni cu noutăți anul acesta. Sunt multe lucruri frumoase pe care le facem și vrem să creștem această sezonalitate. În septembrie vom avea o nouă etapă de raliu în Mamaia, iar la anul ne dorim să aducem o etapă internațională, o surpriză pentru toată lumea”, a declarat Răzvan Filipescu în cadrul conferinței.