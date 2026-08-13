BNR anticipează că rata anuală a inflației va coborî la 2,8% la sfârșitul trimestrului II din 2028

Banca Națională a României anticipează că rata anuală a inflației se va situa la 6,1% la sfârșitul anului curent, la 3,4% la finele anului 2027 și la 2,8% la sfârșitul trimestrului II din 2028, conform Raportului trimestrial asupra inflației, ediția din august 2026.

‘Rata anuală a inflației IPC este prognozată în scădere pe cvasitotalitatea intervalului proiecției, mai vizibilă în trimestrul III 2026, până la 5,9% în luna septembrie, date fiind efectele de bază asociate șocurilor ample din 2025. Indicatorul este proiectat la 6,1% în decembrie 2026, la 3,4% la finele anului viitor și la 2,8% la orizontul proiecției, trimestrul II 2028. Comparativ cu valorile publicate în Raportul asupra inflației din luna mai, traiectoria actualizată a ratei anuale a inflației IPC a fost revizuită în sus, cu 0,6 puncte procentuale la finele anului curent, cu 0,5 puncte procentuale în decembrie 2027 și cu 0,3 puncte procentuale în trimestrul I 2028, orizontul proiecției precedente’, se arată în raport.

Conform sursei citate. balanța riscurilor la adresa inflației este evaluată să rămână înclinată în sensul unor abateri în sus de la traiectoria proiectată în scenariul de bază.

‘Presiuni inflaționiste mai ample și persistente ar putea proveni din escaladarea tensiunilor geopolitice, prelungirea crizei energetice, precum și din fragmentarea în continuare a comerțului internațional. În sens opus acționează o potențială slăbire mai accentuată a cererii interne și externe’, se menționează în document.