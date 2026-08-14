Ucraina a cerut Uniunii Europene o subvenție de 220 de milioane de euro pentru agricultorii săi

Ucraina a solicitat Uniunii Europene o subvenție de 220 de milioane de euro pentru agricultorii săi, motivând că aceștia se confruntă cu dificultăți în continuarea activității din cauza atacurilor rusești și a secetei, a anunțat joi Comisia Europeană, potrivit agenției EFE.

‘Am primit o solicitare din partea autorităților ucrainene pentru o subvenție de aproximativ 220 de milioane de euro. De fapt, Ucraina ne-a explicat în cerere cum ar putea fi folosită această subvenție’, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Mercier.

Acesta a mai menționat că executivul comunitar ‘urmărește îndeaproape’ situația din Marea Neagră și blocajele din porturile ucrainene cauzate de bombardamentele rusești, precum și repercusiunile acestor bombardamente asupra agriculturii și economiei în ansamblu a Ucrainei.

Același reprezentant al Comisiei a confirmat că aceasta se află în contact permanent cu autoritățile ucrainene, precum și cu România și Republica Moldova ‘pentru a evalua situația privind rutele de transport alternative’ prin care să poată fi exportate produsele ucrainene.

La rândul său, Louise Bogey, de asemenea purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, a subliniat angajamentul UE de a continua să sprijine accesul Ucrainei la piețele internaționale.

Pe de altă parte, a adăugat ea, pentru ca executivul comunitar să aibă ‘o imagine clară a impactului asupra pieței și a posibililor următori pași în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina’, trebuie mai întâi să știe cum va evolua recolta ucraineană în lunile următoare, cât de mult din aceasta va putea fi stocată în spațiile de depozitare disponibile și, în final, să obțină informații privind logistica exporturilor, inclusiv rutele prin Marea Neagră și modul în care funcționează în prezent așa-numitele ‘coridoare de solidaritate’.

Cât despre tratamentul preferențial de care se bucură produsele agricole ucrainene în UE, prin eliminarea taxelor vamale și a obligațiilor de respectare a unor standarde europene, facilitate acordată pentru a sprijini economic Ucraina în războiul cu Rusia, dar care nemulțumește agricultorii europeni, aceeași purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a susținut că zona de liber schimb UE-Ucraina ‘continuă să ofere un regim comercial stabil și reciproc care oferă predictibilitate’ pentru fermierii din ambele părți.