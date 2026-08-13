Eurostat: Pondere scăzută a cărbunelui în producția de energie electrică în Uniunea Europeană

Huila a reprezentat anul trecut 3,7% (105.601 GWh) din producția totală brută de energie electrică în Uniunea Europeană, iar lignitul a reprezentat 5,5% (154.186 GWh), arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În 2024, ponderea totală a cărbunelui în producția de energie electrică a fost pentru prima dată sub 10%, iar în 2025 s-a redus și mai mult, ajungând la nivelul cel mai de jos, de 9,2%.

În 1990, cărbunele reprezenta mai mult de o treime din producția totală de energie electrică în Uniunea Europeană. În 2000, ponderea totală a cărbunelui a scăzut la 30,4%, o tendință care a continuat, cu ușoare reveniri, în 2011-2012 și 2021-2022, până când a ajuns la ca mai redusă pondere, în 2025.

În 1990, huila și lignitul erau a doua și a treia cea mai mare sursă a producției de energie electrică, cu 19,8% și, respectiv, 15,3% din producția brută. În contrast, în 2025, huila și lignitul erau a șaptea și a șasea cea mai mare sursă a producției de energie electrică, în urma energiei termice nucleare, gazelor naturale și combustibililor regenerabili. Ambele tipuri de cărbune au fost depășite de energia termică nucleară în 1994, de gazele naturale în 2019, de energia hidro și eoliană în 2023 și de de energia solară în 2024.

Reducerea utilizării cărbunelui pentru producerea de energie electrică este cuplată cu nivelul scăzut record al producției și consumului de cărbune. Consumul de huilă și lignit în UE a atins anul trecut un minim istoric, de 107 milioane de tone și, respectiv, 184 milioane de tone.

Unele state membre UE au renunțat la cărbune în ultimii ani. În 2021, Portugalia a oprit folosirea huilei în producerea de energie electrică, iar în 2024, Slovacia a renunțat la producția de lignit, astfel încât doar opt state membre rămân producători de lignit.