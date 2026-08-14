Cristian Bărhălescu, președinte ANAT: Mamaia trebuie să se promoveze și să se reinventeze

Stațiunea Mamaia este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice ale României și unul dintre cele mai puternice simboluri ale litoralului românesc. De generații, Mamaia înseamnă vacanță, vară, mare, familie, divertisment și experiențe care au construit memoria turistică a României. La 120 de ani de la începuturile sale, Mamaia are oportunitatea de a transforma această aniversare într-un moment de comunicare națională, dar și într-o platformă de repoziționare pentru viitor. Antena 3 CNN a organizat evenimentul “MAMAIA 120, NEXT STEP – Destinația care a definit vara românească”, prin care și-a propus transformarea aniversării de 120 de ani a stațiunii Mamaia într-un moment de reflecție, promovare și repoziționare strategică a celei mai cunoscute destinații turistice de pe litoralul românesc. Prezent în cadrul evenimentului, președintele ANAT Cristian Bărhălescu a declarat că e nevoie de investiții în promovarea litoralului românesc, iar Mamaia trebuie să se promoveze și să se reinventeze.

„Trebuie să ne uităm la Mamaia în viitor, nu în trecut. Un turist alege raportul calitate preț, când pune banii pe masă vrea să aibă experiențe. Mamaia are nevoie să se promoveze și să se reinventeze, dar să se promoveze cu experiențe. Agențiile de turism se duc și promovează experiență – cazare, excursii, degustări, vizite. Aici… agențiile sunt cele care asigură o întoarcere a investițiilor pe care le fac OMD-urile, artiștii, fotografii și scriitorii. Trebuie să ne promovăm ca destinație, să convingem să vină în România, dar să ne promovăm și în România.

Trebuie, de asemenea, să nu mai stăm concentrați pe iulie august, să umplem și extra sezonul. E rușinos ca România ca țară să aibă buget mai mic decât o companie privată. E nevoie să ne așezăm la masă și să căutăm soluții, ca peste 20 de ani să fim mândri de ce am realizat„, a declarat Cristian Bărhălescu în cadrul conferinței.