Google lansează Gemini 3.7 Flash, un nou model AI pentru programare şi automatizarea sarcinilor

Google, parte a grupului Alphabet, a lansat joi Gemini 3.7 Flash, cel mai nou model de inteligenţă artificială al companiei, conceput în special pentru programare şi automatizarea proceselor de afaceri, potrivit Reuters.

Compania promovează noul model drept o opţiune cu costuri mai reduse pentru firmele care dezvoltă sisteme AI autonome, capabile să planifice sarcini, să utilizeze instrumente software şi să execute procese în mai multe etape cu o intervenţie umană redusă.

Performanţe mai bune pentru programare

Gemini 3.7 Flash apare la numai trei săptămâni după Gemini 3.6 Flash. Potrivit Google, noua versiune înregistrează performanţe îmbunătăţite pentru activităţile de programare, inclusiv identificarea şi remedierea erorilor, rezolvarea problemelor şi generarea de cod pregătit pentru utilizare în producţie.

Pentru a încuraja adoptarea modelului, Google îl oferă până la sfârşitul anului la un tarif promoţional de 0,75 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare şi 3,75 dolari pentru un milion de tokenuri de ieşire, jumătate din costul iniţial al Gemini 3.6 Flash.

Modelul este introdus imediat şi în Gemini Spark, serviciul de agenţi AI pe bază de abonament al Google, disponibil clienţilor Google AI Pro şi Ultra din peste 160 de ţări.

Investitorii aşteaptă în continuare modelul Gemini 3.5 Pro

Google nu a oferit însă noi informaţii despre momentul lansării Gemini 3.5 Pro, modelul său premium. Compania anunţase în iulie că acesta era testat împreună cu parteneri şi că urma să fie disponibil ”în curând”.

Investitorii urmăresc îndeaproape lansarea, considerată un test important pentru capacitatea diviziei Google DeepMind de a ţine pasul cu principalii rivali, OpenAI şi Anthropic.

Presiunea asupra Google a crescut în ultimele luni. Cofondatorul Sergey Brin le-a cerut angajaţilor-cheie din domeniul AI să se concentreze puternic asupra dezvoltării Gemini, în timp ce Alphabet încearcă să reducă distanţa faţă de concurenţi.

Săptămâna trecută, Google a anunţat şi o restructurare majoră a conducerii Google DeepMind: Demis Hassabis a fost înlocuit la conducerea diviziei de adjunctul său, Koray Kavukcuoglu, iar cei doi lideri tehnici iniţiali ai proiectului Gemini au plecat pentru a fonda un startup.

Directorul general al Google, Sundar Pichai, a apărat strategia companiei în domeniul inteligenţei artificiale la prezentarea rezultatelor din iulie, respingând îngrijorările că Google ar fi rămas în urmă în cursa AI, în special în domeniul programării.