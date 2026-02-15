Musk accelerează planurile SpaceX pentru o bază lunară, Bezos mizează pe Blue Origin, în cursa miliardarilor americani cu China pentru Lună

Cursa spaţială dintre miliardarii americani se intensifică, pe măsură ce Elon Musk îşi accelerează ambiţiile lunare prin SpaceX, iar Jeff Bezos consolidează programul lunar al Blue Origin, în timp ce ambele companii urmăresc readucerea oamenilor pe Lună înaintea unei misiuni chineze planificate pentru 2030, transmite Reuters.

Musk a declarat recent că doreşte construirea unei baze numite ”Moonbase Alpha” şi instalarea pe suprafaţa Lunii a unui sistem de lansare a sateliţilor. Proiectul ar susţine reţeaua sa de inteligenţă artificială, care ar putea include până la un milion de sateliţi.

Această orientare marchează o schimbare faţă de obiectivul tradiţional al SpaceX de colonizare a planetei Marte, promovat încă din 2002. Vara trecută, Musk numea Luna ”o distragere”, insistând asupra unei misiuni fără echipaj către Marte.

Între timp, Blue Origin a închis divizia de turism spaţial suborbital pentru a redirecţiona resursele către programul său de aselenizare Blue Moon. Compania pregăteşte o misiune fără echipaj pe Lună în acest an, ca etapă preliminară pentru o viitoare misiune cu astronauţi, parte a programului NASA Artemis.

Blue Origin a trimis recent modulul său lunar la Centrul Spaţial Johnson al NASA din Texas pentru teste termice şi în vid, un pas esenţial înaintea lansării.

Atât Blue Origin, cât şi SpaceX dezvoltă modulele lunare cu finanţare de miliarde de dolari din partea NASA, care îşi propune o serie de aselenizări cu echipaj începând cu Starship al SpaceX.

Statele Unite au trimis primii oameni pe Lună în 1969, iar 12 astronauţi americani au păşit pe suprafaţa selenară în cadrul programului Apollo, încheiat în 1972.

NASA consideră revenirea pe Lună drept un pas intermediar pentru viitoare misiuni spre Marte şi a presat companiile să accelereze dezvoltarea pentru a depăşi China, care ţinteşte o aselenizare cu echipaj în 2030.

Musk a declarat că doreşte să meargă mai departe, vorbind despre construirea unui ”oraş auto-extensibil” pe Lună şi lansarea de sateliţi AI de pe suprafaţa acesteia, după ce SpaceX a achiziţionat recent compania sa de inteligenţă artificială xAI.

Compania pregăteşte o ofertă publică iniţială în acest an, evaluarea estimată depăşind 1.000 de miliarde de dolari. Vineri, SpaceX a lansat cea mai recentă misiune cu astronauţi către Staţia Spaţială Internaţională.

După o serie de mesaje publicate de Musk pe platforma X despre ” o reorientare strategică” către Lună, Bezos a reacţionat simbolic, postând imaginea unei broaşte ţestoase, evocând fabula lui Esop despre cursa dintre broasca ţestoasă şi iepure, o referire la deviza Blue Origin, ”Gradatim Ferociter” („pas cu pas, cu îndârjire”).

Dezvoltarea rachetei Starship, care ar urma să transporte astronauţi pe Lună în 2028, implică numeroase etape tehnice, inclusiv testarea realimentării pe orbită şi aterizarea controlată pe suprafaţa accidentată a Lunii.

Oficiali din industrie afirmă că rivalitatea Musk-Bezos şi accentul pus pe programul lunar au determinat o creştere a interesului investiţional în sectorul spaţial american. Companii precum Lunar Outpost, specializată în infrastructură selenară şi rovere lunare, au raportat un interes crescut din partea investitorilor în ultimele săptămâni.

Competiţia dintre cele două companii private, susţinută de investiţii guvernamentale şi de presiunea geopolitică exercitată de avansul Chinei, redefineşte strategia americană în explorarea spaţială şi readuce Luna în centrul ambiţiilor tehnologice globale.