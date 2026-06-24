Nazare: Din 2,25 miliarde de euro din PNRR, plătite de Comisie, se vor efectua plăți scadente

Suma de 2,25 miliarde de euro din PNRR va fi convertită în lei și va alimenta contul Trezoreriei pentru a acoperi mai ușor plățile de aproximativ 12 miliarde lei scadente pe 24 iunie, a precizat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook, după ce Comisia Europeană a efectuat a patra plată în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență.

‘Astăzi au intrat în România 2,25 miliarde de euro din PNRR, fonduri nerambursabile. Este plata aferentă cererii nr. 4 din PNRR și un rezultat important pentru investițiile României. Coordonarea cu Comisia Europeană a fost foarte bună, iar virarea banilor astăzi are și o importanță practică pentru administrarea finanțelor publice. Suma va fi convertită în lei tot astăzi și va alimenta contul Trezoreriei. Acest lucru ajută Ministerul Finanțelor să asigure lichiditatea necesară pentru a acoperi mai ușor plățile de aproximativ 12 miliarde lei scadente pe 24 iunie, fără să fim nevoiți să ne împrumutăm pe termen scurt sau să folosim din rezervele în valută ale Ministerului Finanțelor’, a subliniat ministrul Finanțelor.

El a mulțumit Comisiei Europene pentru sprijinul acordat în optimizarea administrării lichidității necesare acestei rambursări.

‘Cererea a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte, evaluate pozitiv la nivel european. Nu au existat suspendări, ceea ce înseamnă că obiectivele au fost considerate îndeplinite satisfăcător. După această plată, România ajunge la aproximativ 12,97 miliarde de euro atrași prin PNRR, adică aproape 61% din alocarea totală. Este o veste bună, dar și un semnal că banii europeni vin atunci când reformele și investițiile sunt duse la capăt corect’, a adăugat Nazare.

Acesta a subliniat că toate reformele și investițiile din PNRR trebuie finalizate în 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă până la 30 septembrie 2026.

‘Fondurile europene nu sunt doar cifre într-un bilanț. Reprezintă șansa de a accelera dezvoltarea României prin investiții care se văd în economie’, a mai spus ministrul Finanțelor.

Comisia Europeană a plătit, marți, României granturi în valoare de 2,25 miliarde de euro, marcând a patra plată în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), elementul central al NextGenerationEU, programul post-pandemic al Comisiei menit să sprijine redresarea, creșterea economică și competitivitatea statelor membre.

Plata de astăzi, în valoare de 2,25 miliarde euro (net de prefinanțare), vine în urma avizului favorabil al Comitetului Economic și Financiar al Consiliului. Planul de Redresare și Reziliență al României este finanțat cu 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro sub formă de granturi și 7,84 miliarde euro sub formă de împrumuturi.

Cu această a patra plată, fondurile plătite către România ajung la 60,6% din alocarea sa totală.