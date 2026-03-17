Nazare: Ministerul Muncii a primit peste limita pe care a avut-o inițial aproximativ 2,5 miliarde lei

Ministerul Muncii a primit peste limita pe care a avut-o de la început, de când a pornit procesul de elaborare a bugetului, aproximativ două miliarde și jumătate de lei, a afirmat, luni, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Am discutat îndelung toate aceste aspecte în coaliție, timp de două luni de zile. Am asigurat sume importante peste limitele transmise pentru fiecare minister în parte, cu foarte multă răbdare și cu foarte multă atenție pentru fiecare odonator în parte. Ministerul Muncii a primit peste limita pe care a avut-o de la început, de când am pornit procesul de elaborare a bugetului, aproximativ două miliarde și jumătate de lei. E o sumă importantă. Această sumă acoperă one-off-ul, sumele pentru vârstnici, în 2026, spunând că pentru diferența între 1,7 și 2,7 miliarde, adică propunerea pe care a avut-o PSD pe pachetul de solidaritate, le solicităm ajutorul pentru a crea spațiu fiscal din fonduri europene, pe programe, pentru programele prinse în pachetul de solidaritate separat. Acest lucru este posibil prin redimensionarea unor proiecte din Fondul Social European și cred că, având contribuția ministrului Muncii în acest sens, putem în cursul acestui an să găsim soluțiile pe fonduri europene pentru a le asigura’, a explicat Alexandru Nazare, referitor la amendamentul propus de PSD.

Întrebat dacă finanțarea poate fi acoperită din sumele pe care statul le are de recuperat de la companii, ministrul Finanțelor a afirmat că această idee nu este fezabilă.

‘În primul rând, ca și observație, nu cred că poți evalua lucrurile în acest mod, în sensul în care Codul Fiscal nu poate fi modificat prin amendamente la legea bugetului. Asta ca și primă observație. Amendamentele care privesc modificări ale Codului Fiscal nu se fac în interiorul legii bugetului. În al doilea rând, în privința sursei veniturilor, care e foarte importantă, vă dați seama că discuții în Coaliție am avut nenumărate până acum, în care am cerut, i-am rugat pe colegi să identifice câteva surse pentru a acoperi aceste cheltuieli. Nu cred că poate să fie o sursă credibilă recuperarea acelor creanțe de la companii care sunt în faliment, în insolvență, foarte multe dintre ele. Vorbim aici de CFR Marfă, de Hunedoara, de companii care, repet, unele sunt în faliment, unele sunt în insolvență. Trebuie să fim realiști și nu ne putem fura căciula încă o dată, creând niște venituri din pix ca să acoperim niște cheltuieli, pentru că vom ajunge fix de unde am plecat. Repet, chiar și în acest moment, putem discuta, dar pe niște surse bugetare serioase, nu pe niște chestiuni care să nu fie serioase și să nu fie credibile, pentru că nu e vorba de Ministerul de Finanțe aici. E vorba de cât de credibil este acest buget și de ce mesaj transmitem. Și, pe acest fond al creșterii dobânzilor din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, să vii cu un buget care e foarte așteptat, cu astfel de cheltuieli care nu pot fi justificate sau care nu sunt credibile, nu cred că e mesajul pe care vrem să-l transmitem astăzi. ‘, a declarat Alexandru Nazare.

PSD a depus luni amendamente în Parlament la proiectul de buget pentru a completa Pachetul de Solidaritate, care, potrivit președintelui partidului, Sorin Grindeanu, ‘nu vor fi negociate’.

Săptămâna trecută, ministrul Muncii, Florin Manole, semnalase că Pachetul de solidaritate nu se regăsește în buget.

‘Am constatat în urma analizei bugetului, așa cum a parvenit el Ministerului Muncii, că pachetul de solidaritate, așa cum l-am comunicat, l-am gândit, l-am propus partenerilor coaliției, nu se regăsește în buget, adică pe asistență socială cuantumul din propunerea de buget pentru 2026 este cu aproximativ 1 miliard de lei mai mic decât execuția pe anul 2025. Reamintesc că este vorba despre pachetul de solidaritate prin care am propus un sprijin pentru 2,8 milioane de pensionari și pentru peste 300.000 de copii din familii monoparentale, copii cu dizabilități, copii din familii cu venituri foarte mici. O să trimitem observații în consecință raportate la acest proiect de buget, pentru că acel pachet de solidaritate era și este extrem de important pentru noi, cu atât mai mult cu cât creșterile de prețuri nu au încetat în economie iar pensionarii și familiile nevoiașe cu copii au nevoie în continuare de sprijin’, declara Manole.