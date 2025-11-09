Negocierile pentru încheierea shutdown-ului din SUA par promiţătoare, afirmă liderul majorităţii republicane din Senat

Negocierile din Senatul SUA pentru a pune capăt paraliziei bugetare federale (shutdown) au luat o turnură pozitivă, a anunţat sâmbătă liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, legislatorii lucrând la acorduri pentru redeschiderea temporară a guvernului şi introducerea a trei proiecte de lege de finanţare pe termen lung pentru unele agenţii, informează Reuters.

Întrebat de reporteri dacă au existat negocieri bipartizane în ultimele 24 de ore care să fi avut un caracter pozitiv, John Thune, republican din Dakota de Sud, a răspuns: „Da. Aş spune că da”.

Sâmbătă a fost a 39-a zi de închidere a administraţiei federale, care a afectat deja mulţi angajaţi federali şi a afectat ajutorul alimentar, transportul aerian şi parcurile naţionale. După săptămâni de discuţii ezitante, republicanii şi democraţii din Senatul SUA păreau să înceapă negocierile în mod serios la sfârşitul acestei săptămâni.

Sâmbătă, congremenii sperau să dezvăluie textul complet al celor trei măsuri de finanţare pentru anul fiscal 2026 pentru programe agricole, alimentare şi nutriţionale, împreună cu fondurile pentru proiectele de construcţii militare, programe pentru veterani şi finanţare pentru funcţionarea Congresului, potrivit senatorilor republicani. Propunerile ar finanţa aceste operaţiuni până la 30 septembrie 2026.

Între timp, senatorii au lucrat la o măsură provizorie care le-ar oferi mai mult timp pentru a ajunge la un acord cu privire la cele nouă proiecte de lege rămase pentru cheltuielile „discreţionare” ale guvernului federal, cum ar fi agenţiile pentru securitate internă, apărare, locuinţe şi sănătate.

Senatorul republican din Dakota de Nord, John Hoeven, a declarat reporterilor că finanţarea pe termen scurt, care urmează să expire la 21 noiembrie, va fi actualizată cu o nouă legislaţie pentru a redeschide guvernul şi a-i asigura finanţarea până la sfârşitul lunii ianuarie.

Thune a spus că „ar fi minunat” dacă voturile ar putea avea loc sâmbătă, dar nu s-a angajat la un calendar stabilit. „Vom vedea cum va decurge ziua, pe măsură ce oamenii vor avea ocazia să-şi consolideze opiniile”, a spus el.

În ciuda discursului optimist al lui Thune, liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a atacat sâmbătă administraţia Trump pentru reţinerea finanţării pentru cupoanele alimentare SNAP şi a acuzat-o că face „politică” prin impunerea reducerii zborurilor aeriene la anumite aeroporturi. Schumer s-a plâns în Senat că republicanii „au ieşit în forţă” vineri pentru a respinge cererea democraţilor de prelungire cu un an a subvenţiei pentru asigurările de sănătate care expiră, ca parte a legislaţiei pentru redeschiderea guvernului.

Este probabil necesar sprijinul a cel puţin opt democraţi pentru a ieşi din impasul creat de închiderea guvernului. Thune nu a spus cum vor trata republicanii cererile democraţilor de prelungire a subvenţiilor utilizate de 24 de milioane de persoane pe pieţele de asigurări de sănătate în cadrul Affordable Care Act.