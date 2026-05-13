Negrescu: Economia României este în recesiune de trei trimestre, dar fără semnele unei crize majore

Economia României traversează o perioadă de recesiune marcată de scăderea consumului și încetinirea activității economice, însă fără elementele specifice unei crize economice majore, precum falimente în lanț sau imposibilitatea populației de a-și plăti ratele la bănci, a declarat, pentru AGERPRES, consultantul economic Adrian Negrescu.

‘Datele de la Institutul Național de Statistică confirmă faptul că economia României este încă la terapie intensivă și că țara noastră e precum un bolnav care trebuie să treacă prin boală până să se facă bine. Suntem într-o perioadă în care datele macroeconomice arată, într-adevăr, o scădere semnificativă a consumului, o încetinire a economiei, dar vestea bună e că nu suntem în criză economică. Suntem într-o recesiune timp de trei trimestre, care se traduce prin scăderi de activitate, prin încetinire a consumului, dar nicidecum prin elementele constitutive ale unei crize majore, adică închideri de sute de mii de companii, pierderea a zeci de mii de locuri de muncă sau imposibilitatea oamenilor să își mai plătească ratele la bancă, așa cum s-a întâmplat la precedenta criză, când am avut nevoie de un moratoriu cu băncile pentru a salva casele oamenilor’, a menționat Negrescu.

Potrivit acestuia, economia traversează o perioadă de recesiune provocată de austeritate, majorări de taxe și scăderea consumului, iar dificultățile economice vor continua și în lunile următoare.

‘Suntem într-o perioadă de recesiune pe care o anticipam încă de anul trecut, o perioadă în care se simt efectele măsurilor de austeritate, de însănătoșire a condițiilor de business, o situație în care, bineînțeles, tot ce a însemnat creșteri de taxe și înghețări de venituri pentru populație s-a tradus printr-o scădere a consumului, printr-o scădere a activității economice și, bineînțeles, printr-o multiplicare a efectelor negative, mai ales sociale, din această perspectivă. Altfel, ne va fi greu în continuare câteva luni până să ne fie bine din punct de vedere economic’, susține consultantul economic.

În opinia sa, vestea bună în toată această situație este că marea majoritate a companiilor de impact din economie și-au restructurat activitatea, și-au adaptat gama de produse și servicii, și-au restructurat schemele de personal, iar acest lucru se vede în reziliența mediului de afaceri.

‘Nu asistăm la o prăbușire economică, asistăm doar la o recalibrare a economiei pe noile tendințe de consum. Cu toții ne-am redus cumpărăturile, ne-am redus activitățile, inclusiv din domeniul serviciilor, iar acest lucru se vede în economie’, a adăugat Negrescu.

În acest context, consultantul economic estimează că primele semne ale revenirii economice ar putea apărea în a doua parte a anului.

‘E probabil ca din a doua parte a anului să vedem și primele semne bune ale revenirii economice. Nu este exclus ca lunile septembrie-octombrie să aducă un avans economic de 0,6-0,8%, iar acest lucru să confirme, practic, estimarea unei mari majorități a agențiilor de rating că România va încheia anul 2026 pe un plus. Un plus mic, 0,5-1%, dar o creștere economică, nicidecum un an întreg de recesiune’, a adăugat consultantul economic.

Potrivit acestuia, microîntreprinderile și companiile mici sunt cele mai afectate de scăderea consumului, blocajul financiar și accesul dificil la credite.

‘Cei mai vulnerabili în momentul de față sunt micii antreprenori, microîntreprinderile, companiile mici care nu au posibilitatea financiară de a rezista provocărilor generate de accentuarea blocajului financiar, de scăderea vânzărilor, de problemele asociate temperării consumului, care era principalul motor al economiei. Și ei, ca și marile companii, trebuie să înțeleagă că în această perioadă trebuie să-și recalibreze activitatea, să se reinventeze din punct de vedere economic pentru a reuși să facă față provocărilor’, a mai spus Negrescu.

El consideră că marea problemă în economie în momentul de față este lipsa capitalului de lucru, faptul că firmele reușesc cu greu să se mai împrumute de la bancă, iar atunci când o fac se împrumută la niște dobânzi foarte mari.

‘Din această perspectivă, cred că este datoria viitorului guvern să găsească soluții pentru a stimula mediul bancar să ofere capital de lucru companiilor. Chiar și cu garanția statului, cu ajutorul statului, este nevoie să repunem motorul finanțării pe linia de plutire, să repornim acest motor esențial pentru plățile din economie’, a completat specialistul.

În opinia sa, stimularea consumului ar trebui susținută prin reducerea taxării muncii și majorarea valorii tichetelor de masă.

‘Mai este un lucru extrem de important pe care trebuie să-l facem: să găsim soluții pentru a crește consumul. Să umblăm poate la taxele pe muncă, să dăm posibilitatea companiilor de a lăsa mai mulți bani în buzunarul angajaților. Un element esențial care poate fi aplicat foarte rapid este creșterea valorii tichetelor de masă, un mod prin care oamenii își pot asigura măcar o masă caldă în fiecare zi, dincolo de achizițiile din hipermarketuri. Este absolut esențial să crească valoarea tichetelor în așa fel încât oamenii să beneficieze în plus de niște bani cu care să reușească să-și achite măcar masa zilnică, un consum obișnuit în această perioadă de criză’, a adăugat Adrian Negrescu.

Produsul Intern Brut al României a scăzut în primele trei luni din 2026 cu 1,7%, pe seria brută, față de același perioadă din 2025, și cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior, a anunțat, miercuri, Institutul Național de Statistică.