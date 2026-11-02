Niculescu: Finanțarea oferită de programul SAFE – o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și de a ne proteja cetățenii

Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat luni că finanțarea prin programul european SAFE reprezintă o oportunitate importantă pentru consolidarea capacităților de apărare și protejarea teritoriului și a cetățenilor, subliniind totodată necesitatea aprofundării cooperării militare dintre România și Republica Moldova.



Declarația a fost făcută la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a documentelor prin care Ministerul Apărării din Republica Moldova devine partener al României în proiectul SAFE ‘Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți’. La eveniment au participat miniștrii Apărării din cele două țări, Radu Oprea și Anatolie Nosatîi.

‘Prin acordul de astăzi ministerele apărării din România și din Republica Moldova vor deveni, în premieră, parteneri în cadrul unei achiziții în comun derulată prin programul SAFE. Proiectul ‘Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți’ este inclus în planul de investiții al României pentru industria de apărare finanțat prin alocarea destinată României din instrumentul ‘Acțiunea pentru securitatea Europei’, binecunoscutul SAFE. Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilitățile noastre de apărare la cerințele și la provocările actuale, de a investi în industria de apărare și astfel să susținem consolidarea bazei industriale și tehnologice europene prin proiecte și prin achiziții comune, iar finanțarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și de a ne proteja cetățenii. Trebuie să lucrăm mult și mai mult pentru aprofundarea cooperării bilaterale în acest domeniu, pentru colaborarea, pentru coordonarea noastră. Și mă bucur că am putut să punem la punct acest proiect care confirmă relațiile strategice, istorice, de bună și caldă prietenie dintre România și Republica Moldova’, a declarat Luca Niculescu.

Luca Niculescu a menționat, de asemenea, și perspectiva cooperării în domeniul programelor antidronă.

‘Securitatea cetățenilor noștri, protecția teritoriului împotriva atacurilor rusești s-au regăsit pe agenda discuțiilor pe care le-am avut cu prim-ministrul Vasile Tofan, mai ales în contextul în care vedem că astfel de incursiuni ale dronelor care încalcă spațiul aerian se întâmplă tot mai des. Discuțiile foarte aplicate întăresc colaborarea noastră în domeniul apărării, iată dovadă acordul pe care-l semnați astăzi, dar și modul în care avansează discuțiile noastre pentru a lucra în comun și la programe antidronă. Sunt programe tot mai necesare așa cum ne-au dovedit și zilele trecute când sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale din România au detectat drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național, în zona de nord-est a țării. Le mulțumesc militarilor noștri și tuturor celor care veghează zi și noapte pentru ca românii să fie apărați, pentru ca teritoriul țării noastre să fie în securitate’, a declarat Niculescu.

Șeful Executivului a evidențiat și importanța dimensiunii economice a contractelor încheiate cu partea moldoveană.

‘Acest proiect prevede realizarea producției, integrării, testării finale a platformelor IVECO în România, ceea ce pe scurt înseamnă investiții, înseamnă locuri de muncă în țara noastră, ceea este, după cum știți, o prioritate a guvernului pe care-l conduc. Felicitări tuturor celor care au făcut acest proiect posibil, autorităților locale, centrale, aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm’, a declarat Niculescu.