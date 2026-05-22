Nuclearelectrica: Proiectul SMR de la Doicești respectă standardele nucleare internaționale și este validat de AIEA

Dezvoltarea etapizată a proiectului SMR de la Doicești respectă integral etapele specifice unui proiect nuclear, fiind validată independent prin evaluări ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) și aliniată tuturor normelor și standardelor din industria nucleară, a anunțat, joi, SN Nuclearelectrica.

‘În Romania, Proiectul SMR Doicești a fost dezvoltat integral în baza hotărârilor acționarilor săi și cu respectarea acestor hotărâri (informație publica prin statutul de companie listata), fiind un proiect nuclear care se înscrie în noile evoluții tehnologice nucleare la nivel international și european, în baza singurei tehnologii certificate și riguros analizate de experții romani anterior selecționării. Studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doicești este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR, ceea ce reprezintă un aspect critic în continuarea implementării proiectului în conformitate cu strategia aprobată de acționari, cu atât mai mult cu cât acționarii SNN au aprobat în februarie 2026 Decizia Finala de Investiție’, se menționează într-un comunicat al Nuclearelectrica, care vine cu o serie de precizări în legătură cu dezvoltarea acestui proiect.

În ceea ce privește studiile preliminare (care au demonstrat fără echivoc că amplasamentul Doicești este adecvat pentru dezvoltarea proiectului SMR), Nuclearelectrica menționează că studiile privind selectarea amplasamentului Doicești au fost realizate de companii internaționale renumite și au luat în considerare reglementările internaționale în domeniu, și anume ‘IAEA – SSR 1, Evaluarea amplasamentului pentru instalații nucleare, SSG-35, Studiul amplasamentului și selectarea amplasamentului pentru instalații nucleare, NS-G-3.6 Aspecte geotehnice ale evaluării amplasamentului și fundații pentru centrale nucleare’, toate fiind elaborate și recomandate de AIEA.

‘Următorul pas este cel al analizelor detaliate care va conduce la autorizarea amplasamentului, în conformitate cu etapele de lucru. În 2023 și 2024, au fost parcurse etapele inițiale de analize tehnice FEED 1 și FEED 2, obligatorii într-un proiect nuclear, când s-au desfășurat misiuni independente ale AIEA asupra amplasamentului selectat, ale căror concluzii au confirmat demersurile întreprinse și au dus la implementarea unor măsuri suplimentare. Obiectivele FEED 2, practic datele care au determinat decizia de obținere de FID, au fost finalizate conform graficului și la un buget redus față de cel estimat, optimizarea costurilor fiind un obiectiv constant al companiei de proiect și al Nuclearelectrica’, susțin reprezentanții societății.

În baza hotărârilor acționarilor Nuclearelectrica (statul roman deține 82,49% din acțiuni), cu referire strictă la hotărârea acționarilor din 12.02.2026, prin care s-a aprobat adoptarea Deciziei Finale de Investiție (FID) în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) Doicești, Nuclearelectrica are obligații corporative de aducere la îndeplinire a acestor hotărâri. Decizia de investiție (FID) a fost aprobată având la bază o serie de condiții suplimentare menite să stabilească un cadru de sprijin și de cooperare solid, la nivel de parteneriate și autorități, în scopul dezvoltării și implementării optime a proiectului.

În prezent, echipele de specialiști ale RoPower și SNN lucrează la adresarea acestor condiții, o parte din aceste condiții fiind în sarcina companiilor, iar o alta parte în sarcina autorităților guvernamentale. ‘Suplimentar aspectelor de securitate nucleară, care reprezintă prioritatea absolută în orice proiect nuclear, principala agenda de lucru, începută deja din luna martie 2026, a echipelor de implementare are în vedere asigurarea finanțării, optimizarea continuă a costurilor, obținerea de drepturi, licențe, discount-uri, obiectivul final fiind că prețul pe MWh produs să fie unul comercial, accesibil. Practic, modelul optim de configurație tehnică care să determine cele mai avantajoase condiții pentru Romania’, se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, proiectul SMR este conform planificării ca buget și etape, considerat robust din punct de vedere al securității nucleare, respectat în plan international, cu interes din partea comunității investitorilor (investitori în camera de date), dezvoltat în echipe mixte de specialiști Romania -SUA, cu atenție maximă acordată dezvoltării unui proiect reper pentru industria nucleară, implicit eficientizare maximă a costurilor.

Din punct de vedere al finanțării, Nuclearelectrica a contribuit la capitalul social al companiei de proiect RoPower cu suma de 4 milioane euro, similar partenerului Nova Power &Gas.

Suplimentar, în baza hotărârilor acționarilor SNN, implicit în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN nr. 8/19.07.2024, acționarii SNN (statul roman și alti acționari) au aprobat: ‘majorarea plafonului împrumutului acordat de SNN (în calitate de creditor/împrumutător), în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, până la concurenta sumei de 243,000,000 USD și, totodată, aprobarea încheierii, de către SNN, în calitate de împrumutător/creditor, a Actului adițional nr. 3 la Contractul Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea că accesarea acestui împrumut se vă face de către Societatea RoPower Nuclear S.A. (împrumutatul) numai în măsură în care nu se vă putea asigura finanțarea Proiectului SMR de la Doicești din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii actionariatului RoPower Nuclear, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) și, oricum, numai până la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare.’

În prezent, datoria RoPower Nuclear este integral față de Nuclearelectrica, însă Nuclearelectrica are asigurate metode de recuperare a datoriei prin valorificarea producției de energie electrică, livrabile și drept de proprietate intelectuală, măsuri care fac parte din gestionarea riscurilor financiare, aspecte perfect normale unui astfel de proiect.

Nuclearelectrica precizează că pentru finanțarea Proiectului SMR Doicești, compania de proiect Ropower Nuclear S.A. are în vedere, pe lângă contribuțiile financiare ale acționarilor săi de până la acest moment și atragerea de alte surse de finanțare, astfel cum sunt prevăzute în modelul financiar dezvoltat, printre care: atragerea de noi investitori (interes deja exprimat), accesarea de credite de la Agenții de export, accesarea de granturi și alte surse, astfel cum vor fi identificate/disponibile.

‘În concluzie, dezvoltarea etapizată a Proiectului SMR Doicești, de asemenea aprobată de acționarii SNN prin strategia de dezvoltare a proiectului, este 100% conformă etapelor specifice dezvoltării unui proiect nuclear, validată independent prin evaluări AIEA, conformă cu toate normele și standardele industriei nucleare. Orice evoluție în dezvoltarea Proiectului SMR Doicești va fi comunicată de Nuclearelectrica cu respectarea prevederilor aplicabile unei companii listate la Bursa de Valori București’, susțin reprezentanții Nuclearelectrica.

SNN precizează că are în vedere, de mulți ani, dezvoltarea programului nuclear românesc, la un nivel fară precedent, atât prin implementarea de reactoare de mare capacitate, cât și prin evoluții tehnologice, absolut necesare pentru asigurarea flexibilității în sistemul energetic pe termen lung raportat la creșterea ponderii resurselor regenerabile. ‘Capacitatea unui operator și a unui stat de a dezvolta capacități SMR este un avantaj absolut în ceea ce privește securitatea energetică și dezvoltarea unui întreg ecosistem economic și energetic’, se menționează în comunicat.

Raționamentul Nuclearelectrica, implicit strategia de investiții aprobată de acționarii SNN, a avut în vedere valorificarea la maxim a potențialului industriei nucleare românești și poziționarea acestei industrii cel puțin la nivel regional într-un moment în care la nivel internațional accentul este pus puternic pe avantajele tehnologiilor SMR. Avantajele dezvoltării și implementării unui astfel de proiect devin evidente la momentul operaționalizării și prin raportare la evoluția europeană a tehnologiilor SMR, relevă sursa citată.

‘Proiectele energetice strategice sunt și trebuie să fie transpartinice, dezvoltate strict în interesul României, consumatorilor și prin raportare la arealul de avantaje economico-financiare derivate din dezvoltarea acestor proiecte. În egală măsură, proiectele de infrastructură mare au nevoie de predictibilitate, stabilitate și eforturi unite în vederea atingerii obiectivului final’, se mai arată în comunicat.

Potrivit Nuclearelectrica, proiectul SMR este unul robust, coordonat de o echipă de specialiști, special formată pentru a asigura implementarea proiectului conform celor mai înalte standarde, norme, ghiduri AIEA și bune practici internaționale ale industriei nucleare, fiind inițiat, dezvoltat și implementat pentru a oferi României și programului nuclear românesc o oportunitate fără precedent în cadrul unui parteneriat de tradiție cu SUA, în industria nucleară, care datează din anii ’80.