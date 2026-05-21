BMW iX3 este Best Electric Car în România, ediția 2026

BMW iX3 a câștigat titlul Best Electric Car în România, ediția 2026, în urma testelor comparative și a evaluărilor realizate de juriul format din specialiști auto, jurnaliști și experți în mobilitate. În același timp, Renault 4 a câștigat Premiul de Popularitate, acordat în urma votului publicului.

Ediția din acest an a confirmat maturizarea segmentului electric din România, într-un context în care numărul modelelor eligibile și nivelul tehnologic al acestora continuă să crească accelerat. Cele opt finaliste ale Best Electric Car 2026 au reprezentat unele dintre cele mai importante lansări electrice internaționale ale momentului, fiecare venind cu tehnologii, platforme și abordări distincte.

Finalistele Best Electric Car 2026 au fost:

BMW iX3 – primul model de serie construit pe noua platformă BMW Neue Klasse, considerată cea mai importantă transformare tehnologică a mărcii germane din ultimii ani. Modelul a fost deja recompensat cu titlul „World Car of the Year 2026” și „World Electric Vehicle 2026”.

– primul model de serie construit pe noua platformă BMW Neue Klasse, considerată cea mai importantă transformare tehnologică a mărcii germane din ultimii ani. Modelul a fost deja recompensat cu titlul „World Car of the Year 2026” și „World Electric Vehicle 2026”. BYD Seal U – SUV-ul electric al constructorului chinez BYD se remarcă prin tehnologia Blade Battery, una dintre cele mai apreciate soluții de siguranță din industrie, și prin integrarea primei platforme electrice 8-in-1 produse în serie.

– SUV-ul electric al constructorului chinez BYD se remarcă prin tehnologia Blade Battery, una dintre cele mai apreciate soluții de siguranță din industrie, și prin integrarea primei platforme electrice 8-in-1 produse în serie. Kia EV5 – noul SUV electric compact al constructorului coreean continuă strategia de electrificare Kia. Modelul oferă autonomie de până la 530 km cu o singură încărcare a bateriei și încărcare eficientă: 10–80% în doar 30 de minute.

– noul SUV electric compact al constructorului coreean continuă strategia de electrificare Kia. Modelul oferă autonomie de până la 530 km cu o singură încărcare a bateriei și încărcare eficientă: 10–80% în doar 30 de minute. Mercedes-Benz CLA EQ – noua generație electrică CLA a fost desemnată „Car of the Year 2026”, fiind apreciată pentru autonomia de până la 792 km, eficiența energetică și noul ecosistem digital MB.OS bazat pe inteligență artificială.

– noua generație electrică CLA a fost desemnată „Car of the Year 2026”, fiind apreciată pentru autonomia de până la 792 km, eficiența energetică și noul ecosistem digital MB.OS bazat pe inteligență artificială. MG 4 Urban – unul dintre cele mai accesibile modele electrice compacte din Europa, apreciat pentru raportul competitiv între preț, autonomie și echipamente, contribuind la popularizarea mobilității electrice în segmentul de volum.

– unul dintre cele mai accesibile modele electrice compacte din Europa, apreciat pentru raportul competitiv între preț, autonomie și echipamente, contribuind la popularizarea mobilității electrice în segmentul de volum. Renault 4 – reinterpretarea electrică a unuia dintre cele mai emblematice modele franceze, construită pe noua strategie Renault dedicată mobilității urbane electrice și designului retro-modern.

– reinterpretarea electrică a unuia dintre cele mai emblematice modele franceze, construită pe noua strategie Renault dedicată mobilității urbane electrice și designului retro-modern. Volvo ES90 – noul sedan electric premium Volvo aduce în segment tehnologiile de siguranță și rafinament specifice mărcii suedeze, într-un format orientat către eficiență și autonomie ridicată.

– noul sedan electric premium Volvo aduce în segment tehnologiile de siguranță și rafinament specifice mărcii suedeze, într-un format orientat către eficiență și autonomie ridicată. Zeekr 7X – SUV-ul premium electric al grupului Geely mizează pe tehnologii de ultimă generație, performanțe ridicate și o arhitectură software avansată, consolidând expansiunea mărcilor asiatice pe piața europeană.

„Best Electric Car a devenit în ultimii ani mai mult decât o competiție auto, este o radiografie anuală a modului în care evoluează electromobilitatea în România. La ediția din 2026 am avut unele dintre cele mai avansate modele electrice lansate până acum pe piața locală, iar diferențele dintre finaliste au fost extrem de mici. Asta arată cât de repede evoluează tehnologia și cât de competitiv a devenit segmentul electric”, a declarat Florin Micu, coordonatorul proiectului și CEO AutoExpert Media.

„Interesul pentru vehiculele electrice continuă să crească în România, atât în rândul companiilor, cât și al utilizatorilor individuali. Pentru Arval, implicarea în Best Electric Car vine natural, pentru că suntem pe deplin dedicați obiectivului de decarbonizare a flotelor și ajutăm clienții noștri să aleagă vehiculul potrivit pentru utilizarea potrivită. Acest lucru se reflectă în relațiile noastre cu clienții, astfel că modelele acestea apar tot mai des pe listele lor de preferințe, dar sunt vizibile și în rezultatele Observatorului Arval de Mobilitate și Flote 2026, pe care urmează să îl lansăm în scurt timp, și care pune în evidență tendințele cheie de pe piața internă”, a declarat Roxana Lupescu, Director General al Arval România.

În perioada 14-15 mai, modelele finaliste au fost prezentate în hub-ul de mobilitate amenajat în parcarea sediului Arval, unde au fost încărcate la noile stații Eldrive și au fost testate de angajații BNP Paribas, clienți de leasing operațional și alți parteneri. Ulterior, automobilele au fost expuse la București Mall Vitan, unde, în timpul întregului weekend, publicul a avut posibilitatea să le descopere și să voteze modelul favorit.

Etapa decisivă a competiției a avut loc pe 18 și 19 mai, când automobilele au fost evaluate pe un traseu complex extraurban și urban, în condiții reale de utilizare, pe aproximativ 700 de kilometri. Juriul Best Electric Car a analizat modelele pe baza unor criterii precum autonomia reală, consumul de energie, tehnologia, viteza de încărcare, performanțele dinamice, confortul, designul, ergonomia și raportul preț/calitate.

Ca de obicei, odată cu premiile pentru autoturisme, au fost premiate și eforturile autorităților locale pentru dezvoltarea mobilității electrice, pe baza unor criterii măsurabile, raportate la numărul populației din capitala de județ.

Lista completă a premiilor acordate în cadrul Best Electric Car 2026:

BestElectric Car 2026 în România – BMW iX3

Premiul pentru popularitate (votul publicului) – Renault 4

BestElectric Tech, pentru cea mai interesantă tehnologie – Zeekr 7X

BestElectric Range, pentru cea mai buna autonomie – Mercedes-Benz CLA EQ

BestElectric Consumption, pentru cel mai redus consum – MG 4 Urban

BestElectric Design, pentru cel mai reușit aspect – Renault 4

BestElectric Premium, pentru cel mai reușit model premium – Volvo ES90

BestElectricCity 2026 – Ploiești

Competiția Best Electric Car 2026 este organizată de AutoExpert Media, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sprijinul partenerului principal Arval, lider în segmentul de leasing operațional full service din România, având ca partener de încărcare rețeaua Eldrive. Din ecosistemul evenimentului fac parte și partenerii tradiționali implicați în dezvoltarea mobilității electrice și infrastructurii dedicate acesteia în România.

Mai multe informații despre conceptul competiției sunt disponibile pe Best Electric Car 2026.