Republica Moldova a ajuns la un acord cu FMI pentru un nou program susținut prin Instrumentul de coordonare a politicilor

O echipă de experți de la Fondul Monetar Internațional (FMI) și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord cu privire la un nou program, pe o durată de 36 de luni, susținut prin Instrumentul de coordonare a politicilor (PCI), a anunțat miercuri instituția financiară internațională.

‘Noul program PCI, care este un program fără finanțare, conceput pentru a susține politici economice solide, confirmă angajamentul continuu al autorităților față de asigurarea stabilității macroeconomice și financiare și a creșterii economice durabile. Acest acord la nivel de experți urmează să fie propus spre aprobare Consiliului de directori executivi al FMI’, a declarat Alina Iancu, șefa echipei de experți a FMI, la finalul unei vizite la Chișinău, în perioada 7-20 mai 2026.

Experții FMI se așteaptă ca ritmul de creștere economică al Republicii Moldova să încetinească în acest an până la 1,5%, după un avans de 2,4% anul trecut, întrucât costurile mai mari ale resurselor energetice și cererea externă mai slabă vor limita consumul, investițiile și exporturile. De asemenea, rata medie a inflației este prognozată la 8,1% în 2026, iar deficitul contului curent va crește până la 22,1% din PIB.

‘Perspectivele Republicii Moldova depind în mare măsură de durata și intensitatea războiului din Orientul Mijlociu, precum și de războiul din Ucraina. Dacă costurile energetice se vor menține la nivel înalt, aceasta ar putea genera presiuni inflaționiste persistente, în timp ce perturbările de pe piețele de îngrășăminte și combustibil ar putea afecta negativ producția agricolă. Gradul înalt de incertitudine și înrăutățirea condițiilor financiare la nivel global ar putea, de asemenea, să afecteze investițiile, remiterile și cererea externă. Aceste șocuri ar putea slăbi și mai mult creșterea economică și ar putea adânci dezechilibrele externe’, se arată în comunicatul FMI.

În conformitate cu parametrii noului program, politica bugetar-fiscală a autorităților de la Chișinău va avea o traiectorie de consolidare credibilă a bugetului pe termen mediu. Autoritățile își asumă angajamentul să reducă deficitul la 3,5% din PIB până în 2029, asigurând totodată spațiu bugetar adecvat pentru finanțarea investițiilor capitale, a reformei salariale și a cheltuielilor sociale. Acest obiectiv va fi atins prin reforme ample menite să consolideze sistemul fiscal, cu accent pe extinderea bazei TVA, simplificarea sistemului de impozitare a venitului și îmbunătățirea administrării veniturilor.

În paralel, reformele legate de managementul finanțelor publice se vor concentra pe consolidarea planificării bugetare pe termen mediu, îmbunătățirea gestionării lichidităților și a datoriei, managementului investițiilor publice și pe ancorarea politicii bugetar-fiscale în baza unui set robust de reguli. Programul PCI prevede, de asemenea, o mai bună evaluare a riscurilor bugetar-fiscale generate de întreprinderile de stat.

Banca Națională a Moldovei va continua să monitorizeze îndeaproape situația macroeconomică și riscurile inflaționiste și să utilizeze instrumentele disponibile pentru menținerea stabilității prețurilor. Politicile și reformele incluse în programul PCI vor susține, de asemenea, aspirația strategică a Republicii Moldova de a avansa în realizarea agendei de aderare la Uniunea Europeană.