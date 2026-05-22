Bugetul AFM pe 2026, aprobat cu credite bugetare de 2,4 miliarde de lei și credite de angajament de 4 miliarde de lei

Bugetul pe 2026, aferent Fondului pentru Mediu, aprobat joi de Guvern, prevede credite de angajament în valoare de patru miliarde de lei și credite bugetare de 2,4 miliarde de lei, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), transmis AGERPRES.

‘Bugetul AFM pentru 2026 trebuie să însemne mai mult decât apeluri și anunțuri publice. Oamenii au nevoie să vadă proiecte finalizate și investiții care schimbă concret viața comunităților: rețele de apă și canalizare, iluminat public modern, centre de colectare și reciclare, terenuri împădurite, infrastructură energetică modernă și soluții eficiente pentru reducerea poluării. Investițiile în rețelele de apă și canalizare nu înseamnă doar infrastructură, ci condiții de viață decente, sănătate publică și șanse reale de dezvoltare pentru comunitățile din România. Este una dintre cele mai importante priorități de investiții pentru următorii ani. Continuăm, de asemenea, programele care funcționează, ducem mai departe investițiile preluate din PNRR și deschidem programe noi acolo unde România are nevoie urgentă de modernizare și reziliență’, a declarat ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit ministerului de resort, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va deschide, în anul 2026, noi sesiuni de finanțare pentru investiții esențiale în infrastructura publică și tranziția verde, iar cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată extinderii și modernizării sistemelor de apă și canalizare, în vederea creșterii accesului populației la servicii publice moderne și eficiente.

În paralel, Programul ‘Rabla’ pentru persoane fizice beneficiază de un buget de 300 de milioane de lei, destinat susținerii înnoirii parcului auto național prin achiziția de vehicule mai eficiente și mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride.

De asemenea, în acest an an va fi lansat un program dedicat bateriilor pentru prosumatori și stocării energiei, finanțat cu 400 de milioane de lei.

‘Investiția urmărește integrarea eficientă a energiei regenerabile în sistemul energetic național și dezvoltarea unei infrastructuri energetice moderne și reziliente. Tot în categoria programelor noi intră și programul pentru împăduriri, cu o alocare de 250 de milioane de lei, destinat reconversiei terenurilor degradate, extinderii suprafețelor împădurite și reducerii riscului de deșertificare’, precizează instituția.

În același timp, pentru modernizarea sistemelor de iluminat public stradal eficient energetic sunt alocate 700 de milioane de lei, investițiile urmând să contribuie la reducerea consumului de energie, a costurilor administrațiilor locale și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Totodată, AFM va susține cofinanțarea proiectelor realizate prin Programul LIFE, pentru care este prevăzut un buget de zece milioane de lei.

În ceea ce privește proiectele preluate din PNRR și continuate prin AFM, finanțările vizează, în principal, dezvoltarea infrastructurii necesare economiei circulare și gestionării moderne a deșeurilor. Astfel, pentru insulele ecologice digitalizate sunt alocate 160 de milioane de lei, pentru centrele de colectare cu aport voluntar, suma de 177,5 milioane de lei, iar pentru centrele integrate de colectare separată destinate aglomerărilor urbane, suma de 98 de milioane de lei.

În domeniul gestionării deșeurilor agricole continuă și investițiile pentru infrastructura de gestionare a gunoiului de grajd, pentru care sunt prevăzute 183 de milioane de lei.

Bugetul AFM pentru acest an cuprinde și schema GES, pentru care sunt alocate credite de angajament de 3,1 miliarde de lei, respectiv credite bugetare în valoare de 3,6 miliarde de lei.