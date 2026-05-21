Buzoianu: Programul ‘Rabla’ limitat la achiziția de mașini din statele UE sau la cele ce au convenții cu UE,poate îndeplini condițiile

Perspectiva ca un program tip ‘Rabla’ să poată să fie limitat la statele din Uniunea Europeană și la cele care au convenții cu UE este, de principiu, un proiect care poate să îndeplinească condițiile, conform Consiliului Concurenței, a declarat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

‘Vom lansa un nou Program ‘Rabla Auto’ pentru persoane fizice, care va avea un buget de 300 de milioane de lei. Este un buget cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut, un buget care va fi împărțit așa cum a fost împărțit și anul trecut ca valoare a voucherelor și un buget care sperăm noi să fie folosit mai ales pe criteriul european. Deja am trimis întrebare către Consiliul Concurenței, am primit un răspuns că, de principiu, perspectiva ca un program tip ‘Rabla’ să poată să fie limitat la state care au convenții cu Uniunea Europeană și statele din Uniunea Europeană este un proiect care poate să îndeplinească condițiile. De asemenea, așteptăm să trimitem o întrebare pentru a clarifica ultimele detalii și către Ministerul Economiei, tocmai în vederea lansării de urgență a Ordinului care privește Ghidul programului ‘Rabla’. Ne dorim ca Programul ‘Rabla’ să fie lansat de urgență, după aprobarea acestui buget. Dacă toate autoritățile competente confirmă că versiunea de Ghid care se aplică pentru mașini produse, asamblate, fabricate în Europa sau în state care au niște convenții strategice cu Europa, vom pune în transparență și un ghid care să facă această trecere de la Programul ‘Rabla’ anterior, care era deschis pentru absolut orice fel de mașină, indiferent de continentul unde era realizată, către mașini care se întorc ca valoare, inclusiv în economie, la nivel european’, a menționat Buzoianu.

Întrebată dacă valoarea voucherelor acordate la ediția 2026 a programului ‘Rabla’ se va modifica, șefa de la Mediu a transmis că respectivele cuantumuri rămân neschimbate în comparație cu anul trecut.

‘Nu va exista nicio altă modificare. Voucherele vor fi identice, condițiile de aplicare vor fi identice. Cel mai probabil vom pune o condiție, o limitare pentru motociclete și mopede, pentru că anul trecut nu au fost și au reușit să se încadreze la 30% din buget. Scopul principal și orientarea proiectului trebuie să meargă către mașini. Deci, probabil o să avem o limitare probabil de 10% din din buget, care se va putea duce și către motociclete și către mopede’, a spus Diana Buzoianu.

Aceasta a adăugat că, în cazul persoanelor juridice, Programul ‘Rabla’ va rămâne suspendat ‘până în momentul în care vom identifica bugetul necesar’.

‘Pe bugetul care este făcut anul acesta, în mod clar nu ar mai trebui să rămână bani suplimentari, pentru că am prevăzut pentru toate proiectele, am orientat banii către proiecte absolut vitale. Știu că interesul public este mai ales pe zona de ‘Rabla’, dar noi suntem foarte mândri că am reușit să punem 1,5 miliarde pentru apă-canal. Este o sumă care va reuși să scoată din niște condiții greu de imaginat pentru 2026 zeci de mii de de români’, a subliniat Buzoianu.

Recent, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA) a catalogat drept ‘îngrijorătoare’ declarațiile oficiale care făceau referire la susținerea exclusivă a vehiculelor ‘produse sau asamblate în Uniunea Europeană’.

‘Ministerul Mediului nu poate redefini unilateral noțiuni economice și comerciale care țin de legislația și piața europeană. În prezent, nu există o definiție oficială europeană aplicabilă programului ‘Rabla’ care să stabilească exact ce înseamnă ‘produs’ sau ‘asamblat’ în Uniunea Europeană în contextul eligibilității pentru un program național de stimulare’, a explicat președintele APIA, Dan Vardie, într-o conferință de presă.

La rândul său, vicepreședintele organizației, Dan Cuțui, a punctat că dacă Programul ‘Rabla’ ar demara, termenul ‘Made in Europe’ va isca discuții ‘și s-ar putea ajunge la oprirea temporară a programului din motive pur juridice, cum ar fi atacuri în instanță din partea unor producători care se vor considera dezavantajați’.

În 2025, ecotichetele acordate prin Programul ‘Rabla’ au avut următoarele valori: 18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.