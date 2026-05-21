Bolojan: Eu nu sunt astăzi o piedică în formarea unei majorități parlamentare. PSD are responsabilitatea să vină cu soluții

Premierul interimar Ilie Bolojan, lider al PNL, a declarat că el nu este, astăzi, o piedică în formarea unei majorități parlamentare, subliniind că PSD a generat criza politică și are ‘responsabilitatea morală’ să vină cu soluții.

El a răspuns astfel, întrebat fiind la B1TV ce așteaptă în urma consultărilor de la Cotroceni cu șeful statului și dacă președintele ar trebui să dea social-democraților mandatul pentru formarea unui nou guvern, având în vedere și afirmațiile recente ale președintelui PSD, Sorin Grindeanu, la adresa sa, potrivit cărora Ilie Bolojan este în campanie electorală prezidențială și blochează formarea unei majorități în Parlament.

‘Nu fac aprecieri de ce ar trebui să facă președintele. Într-o logică politică, PSD a inițiat această moțiune de cenzură împreună cu AUR și reușind să demită guvernul au probat că sunt în stare să facă o majoritate. Partidele care au rămas în coaliție, PNL, USR, UDMR, în momentul în care nu au reușit să reziste acestei moțiuni, au probat că nu au capacitatea, cel puțin asta este poza de moment, să facă majoritatea. Pe cale de consecință, cei care au pus în practică această decizie au responsabilitatea morală să vină și cu soluțiile. Și nu i-a oprit nimeni ca timp de două săptămâni, pentru că sunt două săptămâni, mai mult de două săptămâni de la data moțiunii, să vină și să anunțe public că-și asumă răspunderea, că vin cu o anumită propunere, dar, vedeți că nu fac asta’, a afirmat Ilie Bolojan.

El a adăugat că este falsă ideea că s-ar afla în campanie electorală.

‘Eu întotdeauna, așa cum am spus, muncesc de dimineață până seara, ori, se pare că domnul Grindeanu nu are percepția că dacă muncești o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când muncești, ori nu este cazul ăsta. Și faptul că un premier comunică periodic, asta am făcut-o în toate cele nouă luni de zile cât am fost premier, și am făcut-o cu regularitate, în primul rând din respect pentru oameni, pentru a putea răspunde la întrebări și a le transmite mesajele. Deci, Bolojan nu este astăzi o piedică în formarea unei majorități pe care partidul care a dinamitat coaliția în mod iresponsabil probează că astăzi, din păcate, nu are soluții. Deci, acolo este răspunderea, ăsta este adevărul’, a argumentat premierul interimar Bolojan.

El a subliniat că România nu își permite în această perioadă, crucială pentru accesarea fondurilor europene, să aibă un guvern care să nu poată funcționa.

‘Ceea ce trebuie să facem este, sigur, să acționăm pentru ca Guvernul să poată funcționa în această perioadă, să nu existe o perioadă în care Guvernul nu lucrează, în care România, datorită acestei conjuncturi de accesare a fondurilor europene, nu-și poate permite să aibă un guvern care nu lucrează la capacitate, asta trebuie să facem. Și, sigur, în perioada următoare să vedem care va fi soluția pentru că avem nevoie de un guvern’, a declarat Bolojan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut miercuri premierului interimar Ilie Bolojan ‘să iasă din campania electorală prezidențială’, să se așeze la masă toate partidele prooccidentale și să se facă Guvernul.