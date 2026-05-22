Bogdan Badea nu mai candidează pentru șefia Hidroelectrica: Nu doresc să conduc compania într-un mediu ca al anilor ‘ 50

Directorul interimar al Hidroelectrica, Bogdan Badea, a anunțat, joi, că s-a retras din procedura de selecție pentru postul de director general al companiei, după ce ajunsese pe lista scurtă, pe motiv că ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă nu reprezintă normalitatea și nu își dorește să conducă această companie ”într-un mediu specific anilor ’50”.

‘Este un pas înainte față de precedenta selecție, unde nu corespundeam criteriilor pe care consultantul angajat să facă această selecție le stabilise și le considera necesare pentru cineva care dorește să conducă compania Hidroelectrica. Sigur că în viață tot timpul avem de învățat, e adevărat că nu de la oricine, dar este un sector frumos, este un sector dinamic, este un sector complex. Ca atare, iată, astăzi, în cea de-a doua procedură de selecție, cu plăcută surprindere am constatat că sunt pe lista scurtă. Cu toate acestea, tot astăzi am luat decizia să nu mai candidez. Și am luat această decizie, vă spun, nu foarte ușor, dar ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, faptul că problemele României s-au rezumat la cele mai importante companii de stat care, spre deosebire de ceea ce se întâmplă astăzi în România, au demonstrat performanță – și această performanță, indiferent ce spune un politician sau altul, este măsurabilă. stăzi, Hidroelectrica are o capitalizare de peste 80 de miliarde de lei (…) Nu cred că ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă reprezintă normalitatea. Nu am dorit să implicăm compania în dezbaterile politice, cu toate că am fost introduși, dar nici nu putem accepta să fim umiliți, să fim tăvăliți, să fim hărțuiți de tot felul de decidenți politici care, din dorința de a muta atenția de pe adevăratele probleme ale României pe cele mai valoroase companii de stat – și asta vedem în fiecare zi – din punctul meu de vedere anumite lucruri trebuie să aibă o limită’, a afirmat Badea, într-o conferință de presă.

Acesta a subliniat că nu își dorește să conducă Hidroelectrica într-un mediu specific anilor ’50.

‘Eu nu doresc să conduc Hidroelectrica într-un astfel de mediu specific anilor ’50. Atunci hăituiam chiaburimea, atunci arestam și băgam la închisoare intelectualii României tot așa, creând frustrări, arătând cu degetul, criticând fără fundament. Acesta este motivul pentru care eu, personal, nu doresc să mai continui această competiție. Cred că din 2017, când am preluat în calitate de președinte interimar această companie, și până astăzi s-au văzut niște lucruri. Niciun politician din România nu a stat în fața investitorilor. Când am făcut listarea, noi am pus Hidroelectrica pe hartă, noi am discutat cu investitorii și am încercat să-i convingem să vină în România. Oportunitățile de investiții sunt în toată lumea. Noi suntem un punctișor pe hartă și fondurile de investiții când aleg să investească în România, în Hidroelectrica sau în Asia, se uită la ceea ce oferă compania, la ce perspectivă de dezvoltare are, la ceea ce își propune managementul să facă și ia decizia: ‘Da, aici este un loc unde merită să investesc, pentru că există trasabilitate, pentru că există o performanță și pentru că există o direcție coerentă’. Nu a stat nimeni în fața investitorilor, așa cum am spus, și listarea companiei, pentru că și ăsta a fost un mare subiect de discuție, a fost făcută de colegii din Hidroelectrica, de consultanții pe care i-am avut, de reprezentanții Fondului Proprietatea, care și ei alături de noi au pus toate eforturile și resursele necesare pentru a fi, până la urmă, cea mai de succes listare din România’, a transmis acesta.

Bogdan Badea a subliniat că de la listarea companiei pe bursă, acțiunile nu au coborât niciodată sub prețul de listare, respectiv 104 lei, acum fiind la 180 de lei.

‘De atunci și până acum, o zi acțiunile Hidroelectrica nu au scăzut sub prețul pe care l-am avut în vedere, de 104 lei la momentul listării. De atunci și până acum, valoarea companiei a crescut continuu. Ca atare, spuneam că niciodată nu e prea târziu să înveți lucruri noi, dar mai spun că nu de la oricine. Și în materie de energie și în materie de listări cred că sunt foarte puțini politiceni astăzi care pot să ne dea lecții’, a subliniat el.

Directorul interimar al Hidroelectrica a precizat că această decizie de a se retrage din cursa pentru șefia companiei a fost una personală.

‘Este o decizie personală, este o decizie pe care am luat-o văzând tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Nu mi se pare normal să fim subiect de dezbatere publică fără argumente, să fim forțați să facem anumite investiții care poate nu fac sens economic, să fim condiționați cu bugetul și cu memorandumuri. (…) Astăzi, compania este la o capitalizare de peste 80 de miliarde. Anul trecut am avut cel mai bun an din punct de vedere al investițiilor. Colegii au depus eforturi enorme să pregătească investiții de mare anvergură și prioritatea Hidroelectrica este în hidrocentrale. Prioritatea Hidroelectrica este să dea plusvaloare pe ceea ce are astăzi. În planul doi este diversificarea, optimizarea și alte lucruri care vor contribui la creșterea valorii companiei. Ne bucurăm foarte mult că cei care contează pentru noi, adică investitorii, au apreciat eforturile care s-au făcut. Îmi pare foarte rău că politicienii care au adus țara acolo unde suntem astăzi nu apreciază acest lucru. Dar cred că odată ce vom avea un guvern stabil și normal poate vorbim serios despre ce a mai rămas din guvernanța corporativă în companiile de stat. Dacă ne întoarcem la principiul că un om le știe pe toate nu știu care mai este rolul nostru. Atunci, dacă suntem plătiți cu un leu sau cu doi lei, în pozițiile în care suntem este prea mult pentru că nu mai avem niciun rol. Dacă deciziile vin de sus în jos și nu de jos în sus, dacă deciziile nu le iau oamenii tehnici care se pricep, ci le iau oamenii politici care le știu pe toate, atunci n-are sens să mergem mai departe’, a susținut Bogdan Badea.

El a subliniat că va rămâne director de investiții în companie.

‘Nu îmi mențin mandatul. Funcția de președinte al directoratului este una pură onorifică, care presupune doar responsabilități în ceea ce înseamnă interfațarea cu dumneavoastră, cu instituțiile statului și așa mai departe. Eu, astăzi, sunt director de investiții și așa voi rămâne. Avem prea multe proiecte în derulare, estea prea multă muncă depusă pentru a da cu piciorul eforturilor pe care colegii le-au făcut și cred că, dacă acesta este prețul să putem crește salariile unor sute de oameni la Reșița, să putem crește salariile la Hidroserv, să putem angaja oameni care ne sunt absolut necesari (…) și pentru a putea să dezvoltăm activitatea de furnizare la nivelul la care ne dorim și noi, vă doriți și dumneavoastră, pentru că este o linie de business pe care ne-am dorit-o foarte mult când am văzut nedreptatea din piață, când am învățat prețurile din piață raportat la ce știam noi că putem face. Și cred că faptul că Hidroelectrica este astăzi cel mai mare furnizor este un mare avantaj pe care toți românii îl au. Și de aceea suntem cei mai competitivi. Sigur că acest lucru a deranjat foarte mulți băieți deștepți. Sigur că nu se bucură nimeni că Hidroelectrica, în loc să mai dea ca pe vremuri la traderi sau să vândă ieftin pe bursele de energie și să fie revândute la prețuri astronomice către clientul final, astăzi vă dă direct dumneavoastră. Sunt foarte multe supărări, dar, dacă acesta este prețul, e un preț prea mic comparativ cu importanța pe care această companie o are’, a adăugat Badea.

Oficialul companiei a reiterat că ceea ce se întâmplă acum nu este un mediu sănătos.

‘Motivul pentru care eu am decis să nu mai continui: nu este un mediu sănătos ceea ce se întâmplă, nu mai există guvernanță corporativă în România și e important să știm în ce direcție mergem. Dacă se dorește cândva – și într-un mediu așezat, fără emoții politice, se dorește ca să ne întoarcem la ceea ce a făcut ca toate companiile din energie pe care le vedeți astăzi – Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Transgaz, Transelectrica – care au performanță mult peste performanța țării să rămână așa, atunci stăm la masă. Dacă se dorește să ne întoarcem la tătucul care le știe pe toate și ne spune ce avem de făcut, nu mulțumesc, nu mai îmi doresc’, a transmis acesta.