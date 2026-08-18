Nvidia susţine o finanţare de până la 105 miliarde de dolari pentru un centru de date al OpenAI

Nvidia va asigura finanţare de până la 105 miliarde de dolari, sub formă de credit şi capacitate de calcul, pentru construirea unui nou centru de date destinat OpenAI în Ohio, unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură pentru inteligenţa artificială, transmite CNBC.

Finanţarea va susţine iniţial o capacitate de calcul de 4,25 gigawaţi, cu opţiunea extinderii cu încă 3,75 GW. Nvidia va furniza infrastructura de calcul, care ar urma să devină operaţională în etape începând din 2028.

Centrul de date va fi construit şi administrat de SB Energy la PORTS-Pike Technology Campus din Pike City, Ohio, în baza unui contract de închiriere pe 20 de ani cu OpenAI. OpenAI deţine o participaţie în SB Energy, iar directorul general al companiei, Sam Altman, s-a numărat printre primii investitori ai acesteia.

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat că acordul va permite OpenAI să dispună de infrastructură pe termen lung pentru sistemele de calcul Nvidia şi să o modernizeze odată cu apariţia noilor generaţii de tehnologie.

CNBC relatase anterior că Nvidia discuta cu OpenAI despre o garanţie de până la 250 de miliarde de dolari, care ar fi permis companiei să contracteze împrumuturi pentru dezvoltarea unui centru de date de 10 GW în Ohio. Ulterior, Wall Street Journal a relatat că valoarea garanţiei urma să fie redusă la mai puţin de 120 de miliarde de dolari.

În cadrul proiectului, SB Energy şi SoftBank vor construi surse de energie pentru susţinerea unei capacităţi de 10 GW şi vor investi cel puţin 4,2 miliarde de dolari în infrastructura regională a reţelei electrice. Nvidia va investi, de asemenea, 1,5 miliarde de dolari în SB Energy.

Proiectul face parte din strategia Nvidia de susţinere a dezvoltării masive a centrelor de date pentru inteligenţa artificială. Săptămâna trecută, compania s-a asociat cu şase mari administratori de active pentru crearea unor platforme de finanţare menite să mobilizeze 500 de miliarde de dolari de la investitori terţi pentru proiecte de centre de date.

OpenAI estimează că proiectul din Ohio va genera 35.000 de locuri de muncă în construcţii până în 2032 şi aproximativ 2.500 de locuri de muncă permanente.

Preşedintele OpenAI, Greg Brockman, a descris capacitatea de calcul drept o resursă fundamentală pentru industria inteligenţei artificiale, comparând-o cu petrolul ca resursă limitată esenţială pentru noua economie AI.

BEIJING: Alibaba concurează Meta cu un nou model AI, conceput pentru laptopuri

Alibaba a lansat luni un nou model de inteligenţă artificială conceput pentru a funcţiona direct pe laptopuri şi alte dispozitive destinate consumatorilor şi a oferit acces liber la parametrii celui mai performant model al său, intensificând competiţia cu Meta pe piaţa modelelor AI deschise, transmite CNBC.

Noul model, Qwen3.8-27B, poate fi rulat pe hardware destinat utilizatorilor obişnuiţi şi are, potrivit Alibaba, performanţe ridicate în programare, activităţi profesionale, cercetare şi sarcini complexe executate autonom pe perioade mai lungi. Compania susţine că modelul poate egala performanţele unui model de aproximativ zece ori mai mare.

În acelaşi timp, Alibaba a publicat parametrii Qwen3.8 Max, cel mai puternic model AI al companiei. Acest lucru permite descărcarea şi rularea sa independentă, fără ca Alibaba să fie însă obligată să dezvăluie datele sau metodele utilizate pentru antrenarea modelului.

Mişcarea vine la câteva zile după ce Meta a anunţat că îşi va deschide cel mai performant model AI şi va lansa familia de modele Muse Glimmer, concepută pentru rularea pe laptopuri. Compania americană încearcă astfel să-şi recâştige poziţia pe segmentul modelelor cu greutăţi deschise, după ce a fost depăşită de dezvoltatori chinezi.

Alibaba s-a impus între timp ca unul dintre liderii acestui segment, alături de alte companii chineze precum DeepSeek şi Moonshot. Meta fusese unul dintre pionierii domeniului prin familia Llama, însă avansul laboratoarelor chineze din ultimii doi ani i-a redus influenţa.

Un indicator important al răspândirii acestor modele este utilizarea lor de către dezvoltatori pentru construirea altor produse. Potrivit platformei Hugging Face, modelele bazate pe Qwen au ajuns la 151.448 de derivate, de 2,6 ori mai multe decât întreaga amprentă a modelelor Meta.

Analiştii consideră că următoarea mare competiţie din industria AI se va desfăşura pe dispozitivele utilizatorilor. În loc ca toate operaţiunile să fie procesate în centre de date, modelele vor putea rula local, pe laptopuri sau telefoane, ceea ce poate reduce timpul de răspuns şi poate oferi avantaje în privinţa protecţiei datelor.

Alibaba încearcă astfel să-şi consolideze poziţia nu doar în China, ci şi pe piaţa globală, Qwen devenind una dintre principalele alternative la modelele dezvoltate de companiile americane din Silicon Valley.