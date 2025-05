O afacere sustenabilă construită pe moștenirea meșteșugului familial

László Sztupár a transformat o tradiție de familie într-un business sustenabil, cu o identitate clară și o reputație solidă pe piața românească de mobilier. Compania Cressent, pe care a înființat-o în 1995 cu un capital modest și fără un plan de afaceri sofisticat, a ajuns la o cifră de afaceri de aproape două milioane de euro, operează la nivel național, are 25 de angajați și colaborează cu branduri de top din Europa.

Pentru László Sztupár, direcția profesională a fost influențată puternic de tradiția familială. Tatăl său, tâmplar renumit și inventator cu brevete, i-a transmis atât pasiunea pentru meserie, cât și respectul pentru lucrul bine făcut. „Tatăl meu a fost un meseriaș apreciat, iar anii petrecuți în preajma lui m-au determinat să-i preiau pasiunea. A fost naționalizat, a lucrat într-o fabrică de mobilă, iar după pensionare s-a dedicat restaurării pieselor de mobilier. Casa noastră semăna cu un adevărat «hub profesional», mereu plină de proiecte și idei. Era un tâmplar renumit, cu un brevet de invenție în industria mobilei, iar cumva, încă din copilărie, simțeam că acest drum este și al meu”, mărturisește antreprenorul.

După ’90, într-un moment de tranziție economică, László Sztupár a decis să iasă din ritmul rigid al industriei de stat și să își construiască propriul drum. A pornit în afaceri alături de prietenii săi Papp Zoltán și, ulterior, Titus Babineț, fără planuri concrete, dar cu o viziune comună: să construiască ceva durabil. Capitalul inițial – 7.000 de mărci, bani primiți de la părinți.

Alegeri cu miză mare

Cei trei nu aveau planuri clare, dar știau că vor să construiască ceva durabil. Piața locală de mobilier era, la acea vreme, aproape inexistentă. Produsele de calitate lipseau, iar jucătorii nu aveau un reper clar pentru ce înseamnă un standard ridicat. Prima decizie strategică majoră pe care s-au văzut nevoiți să o ia a fost una cu miză mare: să meargă pe produse accesibile sau să intre pe segmentul premium. Le-a fost clar că nu puteau concura prin preț, așa că diferența urma să fie făcută prin calitate. „Factorul preț cântărea mult, iar noi aveam de dus o muncă de convingere. Însă am avut încredere că, dacă explicăm bine ce înseamnă durabilitatea, eficiența pe termen lung și valoarea estetică a unui produs de calitate, vom construi ceva care va trece testul timpului. Azi, privind înapoi, consider că am avut dreptate”, spune László Sztupár, CEO-ul Cressent. Una dintre primele mișcări din strategia aleasă a fost semnarea unui parteneriat exclusiv cu Salice, un brand italian premium. A fost un pariu curajos, într-o piață încă nepregătită pentru produse scumpe. Însă modelul de business s-a dovedit a avea succes, lucru care s-a văzut mai ales în perioadele dificile. De exemplu, criza din 2008 a fost un moment de test – mulți jucători din piață au redus calitatea și au căutat volume rapide. În schimb, el a ales să meargă și mai clar pe linia premium. A mizat pe fidelizarea clienților, pe educație în piață și pe consistență în ofertă. „La baza acestei decizii a stat faptul că încrederea se construiește greu și se pierde repede. Am vrut ca partenerii noștri – arhitecți, designeri, producători, dar și parteneri externi – să știe exact cine suntem și ce oferim”, explică antreprenorul.

Astăzi, compania nu mai vinde doar produse – ci un ecosistem complet: consultanță, suport tehnic și, mai ales, o poveste autentică. Într-o piață unde inovațiile pot fi copiate rapid, detaliile contează. Iar detaliile, spune fondatorul, sunt cele care fac diferența între un simplu furnizor și un partener de încredere. „Respectul pentru client și pentru lucrul bine făcut nu se demodează niciodată”, continuă László Sztupár.

Cressent a are în prezent 25 de angajați permanenți, organizați în echipe specializate pe vânzări, logistică, producție și suport tehnic. Operează pe întreg teritoriul României, iar portofoliul său este compus din branduri importate din întreaga Europă, cu un accent puternic pe parteneriatele din Italia.

Anul 2024 a fost marcat de demararea procesului de rebranding, în contextul aniversării a 30 de ani de activitate. De asemenea, a fost lansată și platforma Cressent Collective, un spațiu de colaborare și promovare a brandurilor și profesioniștilor care împărtășesc aceleași standarde. În zona de produs, compania a adăugat în portofoliu un nou parteneriat strategic cu ARPA – brand de referință în domeniul materialelor.

Design modern, impact major

Industria mobilierului și designului interior din România se află într-un proces de transformare, influențat de tendințe internaționale precum sustenabilitatea și minimalismul, arată László Sztupár. E spune că, la nivel local, se observă o maturizare a cererii, în special din partea arhitecților și designerilor. Astfel, cele mai solicitate servicii oferite de Cressent sunt cele de personalizare (debitare, căntuire, integrare), consultanță de produs și logistică rapidă. Clienții companiei provin preponderent din trei categorii: producători de mobilier, revânzători specializați și arhitecți/designeri de interior. Anul trecut, Cressent a raportat o cifră de afaceri de 1,95 milioane euro, menținând nivelul înregistrat în 2023. Stabilitatea s-a datorat unei cereri constante pe segmentul high-end, parteneriatelor consolidate și unei infrastructuri logistice eficiente. Pentru anul 2025, compania a bugetat investiții de peste 350.000 de euro. Acestea vizează modernizarea showroom-ului din Baia Mare, extinderea capacității de stocare printr-un nou depozit logistic și digitalizarea interacțiunii cu clienții – inclusiv implementarea unui CRM avansat și a unei platforme e-commerce B2B. Până la finele anului, antreprenorul estimează o creștere a cifrei de afaceri cu 10%, susținută de investițiile în infrastructură și extinderea rețelei de distribuție.