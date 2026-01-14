OMS avertizează că taxele reduse fac băuturile zaharoase și alcoolul mai accesibile

Băuturile zaharoase și alcoolul nu sunt impozitate suficient și rămân accesibile ca preț, ceea ce face mai dificilă abordarea problemelor cronice de sănătate cauzate de aceste băuturi, arată două rapoarte ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) publicate marți, transmite Reuters.

În ultimii ani, OMS a solicitat de mai multe ori majorarea taxelor pe alcool și băuturi îndulcite cu zahăr, argumentând că acest lucru ar ajuta la reducerea consumului de produse care contribuie la boli precum diabetul, precum și la strângerea de fonduri într-un moment în care ajutorul pentru dezvoltare se micșorează, iar datoria publică crește.

Conform unui raport al OMS, băuturile zaharoase au devenit mai accesibile în 62 de țări în 2024, comparativ cu 2022. Într-un raport separat, OMS precizează că berea a devenit mai accesibilă în 56 de țări în aceeași perioadă.

‘Taxele pentru sănătate nu sunt o soluție miraculoasă și nu sunt simple. Ele pot fi nepopulare din punct de vedere politic și atrag opoziția din partea unor industrii puternice, cu buzunare adânci și multe de pierdut, dar multe țări au demonstrat că, atunci când sunt făcute corect, sunt un instrument puternic pentru sănătate’, a declarat directorul general al OMS, Tedros Ghebreyesus.

Deși 116 țări impozitează acum băuturile răcoritoare și alte băuturi zaharoase, conform cifrelor OMS, multe alte băuturi cu conținut ridicat de zahăr rămân neimpozitate, cum ar fi sucurile de fructe, băuturile cu lapte îndulcit și cafelele sau ceaiurile gata preparate. OMS a menționat, de asemenea, că cel puțin 25 de țări, în principal din Europa, inclusiv Germania, nu au accize la vin. Spre deosebire de vin, băuturile spirtoase precum brandy-ul de fructe, coniac, vodcă sau whisky sunt supuse taxei pe alcool, iar berea este supusă unei taxe pe bere.

Anul trecut, OMS a lansat inițiativa ‘3 până în 35’ pentru a împinge țările să crească prețurile băuturilor zaharoase, alcoolului și tutunului cu 50% în următorii 10 ani prin impozitare.

OMS se așteaptă ca inițiativa fiscală să strângă 1.000 de miliarde de dolari până în 2035, pe baza dovezilor provenite din taxele de sănătate din țări precum Columbia și Africa de Sud.