Goldman Sachs se așteaptă la o creștere a achizițiilor de aur ale băncilor centrale în acest an

Băncile centrale ar urma să își intensifice achizițiile de aur, ceea ce va contribui la redresarea prețurilor până la sfârșitul anului, potrivit unui raport al băncii americane de investiții Goldman Sachs Group Inc., informează Bloomberg.

Analiștii Goldman Sachs, Lina Thomas și Daan Struyven, estimează că achizițiile de aur ale băncilor centrale vor crește până la o medie de 60 de tone pe lună în anul 2026. Aceasta în condițiile în care, potrivit unor date revizuite, media mobilă a achizițiilor a fost de 50 de tone în luna martie, față de cifra de 29 de tone avansată anterior.

Pentru băncile centrale, există ‘un interes fundamental puternic pentru aur, iar evoluțiile geopolitice recente vor consolida probabil diversificarea’, au declarat analiștii Goldman Sachs, citând un sondaj realizat la nivel intern.

Cotația aurului s-a confruntat cu dificultăți de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, deoarece scumpirea energiei a amplificat presiunile inflaționiste la nivel mondial, ceea ce a făcut ca băncile centrale să fie mai puțin predispuse să relaxeze politica monetară. În condițiile în care nu se întrevede un sfârșit al conflictului din Iran, piețele globale de obligațiuni au înregistrat vânzări puternice în ultimele zile, ceea ce pune presiune asupra prețului aurului, un activ care nu aduce randamente investitorilor.

Raportul analiștilor de la Goldman Sachs privind achizițiile de aur ale băncilor centrale vine după un alt raport optimist publicat de Consiliul Mondial al Aurului (WGC), care a evaluat achizițiile de aur din primul trimestru la 244 de tone , în creștere de la 208 tone în ultimul trimestru al anului trecut.

Luni, pe piața spot unica se aur se tranzacționa la aproape 4.530 dolari, comparativ cu un record de puțin puțin sub 5.600 de dolari atins la sfârșitul lunii ianuarie. Goldman Sachs își menține estimările că prețurilor vor ajunge la 5.400 de dolari pe uncie până la sfârșitul acestui an.