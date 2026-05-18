Călătoriile cu trenul câștigă teren în Europa

Călătoriile cu trenul câștigă tot mai mult teren în Europa, iar turiștii din Spania, Țările de Jos și Belgia sunt în clasamentul celor care preferă acest mijloc de transport, arată concluziile unui raport de specialitate, dat publicității luni.

Conform documentului ‘Tendințe în turism 2026’, întocmit de Institutul Economic Mastercard, la nivel european, datele privind rezervările pentru perioada iunie – septembrie arată că preferința pentru destinații europene continuă să crească față de anul trecut. Astfel, șase dintre primele zece destinații globale sunt europene, cu Paris care înregistrează cea mai rapidă creștere și își confirmă poziția de hub internațional important pentru călătorii.

Pe locurile următoare se află Amsterdam și Bruxelles, în timp ce Barcelona, Madrid și Frankfurt înregistrează, la rândul lor, creșteri semnificative ale fluxurilor de turiști internaționali.

‘Tiparele de cheltuieli arată cât de diversă rămâne Europa ca destinație de călătorie, cu multe tipuri de experiențe. Turiștii elvețieni care merg în Franța tind să cheltuiască mai mult în retail, Parisul fiind o destinație importantă în sine. Vizitatorii britanici și olandezi pun mai mult accent pe experiențele culinare, în timp ce turiștii germani alocă mai mulți bani pentru cumpărături alimentare. În Spania, viața de noapte rămâne un element definitoriu al economiei turistice, în special pentru britanici, care cheltuiesc în baruri cu 32% mai mult decât media vizitatorilor internaționali’, se arată în raport.

Potrivit sursei citate, accesibilitatea rămâne un factor-cheie în materie de călătorii, mai ales în contextul în care creșterea prețurilor la combustibil și energie continuă să influențeze costurile de transport și cazare.

În același timp, fluctuațiile cursului valutar și ritmul inegal al creșterii veniturilor influențează alegerea destinațiilor și frecvența călătoriilor. Aceste presiuni îi fac pe oameni mai selectivi atunci când își planifică vacanțele și au dus la o cerere internațională mai scăzută în unele regiuni.

‘Totuși, la nivel global, cererea rămâne solidă, susținută de piețe ale muncii stabile și de interesul ridicat pentru experiențe. Europenii continuă să acorde prioritate călătoriilor, dar sunt mai atenți la valoare, momentul ales și calitatea experienței’, susțin specialiștii.

Un punct important al raportului evidențiază faptul trenul câștigă tot mai mult teren în Europa, când vine vorba despre călătorii. Astfel, în perioada 2022 – 2025, cheltuielile turiștilor pentru călătoriile cu trenul au crescut, iar în Europa, turiștii spanioli folosesc cel mai mult acest mijloc de transport, cu o pondere de 2,7%, față de 1,8%, în 2022.

Aceștia sunt urmați de către olandezi, cu 2,2% (vs 1,3% în 2022) și de către cei belgieni și britanici (fiecare cu o pondere de 2,1%).

‘Europa este în centrul acestei tendințe, susținută și de Strategia UE pentru Mobilitate Sustenabilă și Inteligentă, care își propune să dubleze traficul feroviar de mare viteză până în 2030. Astfel, trenul devine o opțiune cu emisii mai reduse și tot mai accesibilă pentru călători. În același timp, cresc și călătoriile cu trenuri de lux, care reprezintă acum aproximativ 20% din cheltuielile globale pentru călătoriile cu trenul. În Europa, cererea este cea mai puternică în rândul turiștilor din Italia, Spania și Regatul Unit. Turiștii italieni, în special, alocă peste 50% din cheltuielile lor pentru tren experiențelor feroviare de lux’, se menționează în raport.

Mastercard Economics Institute a fost înființat în anul 2020 și sprijină companii, guverne și factori de decizie prin servicii de monitorizare economică și analize relevante privind tematici precum cheltuielile consumatorilor, comerțul, turismul și alți indicatori locali și globali de performanță economică.