Business

ONRC: Peste 3.100 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele cinci luni ale acestui an

Posted on
inchidere afacere

Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele cinci luni din acest an a fost de 3.146, în creștere cu 13,62% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 2.769 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență, în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026, au fost înregistrate în București, respectiv 606, număr în creștere cu 5,57% față de primele cinci luni din 2025.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele: Bihor, cu 212 insolvențe (minis 2,75%), Cluj – 189 (minus 1,05%), Timiș – 145 (plus 12,40%), Ilfov – 140 (plus 2,19%) și Prahova – 109 (plus 12,37%).

Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în Covasna – 14 (plus 7,69%), Harghita – 16 (plus 14,29%), Botoșani – 17 (plus 6,25%), Mehedinți – 21 (plus 10,53%), Sălaj – 21 (minus 32,26%) și Teleorman – 22 (plus 83,33%).

Numai în luna mai au intrat în insolvență 622 de firme și PFA, cele mai multe în București – 119 și în județele Bihor – 49, Cluj – 38 și Ilfov – 33.

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și amănuntul, respectiv 190 (plus 352,38% comparativ cu primele cinci luni din 2025), construcții – 171 (plus 510,71%) și în industria prelucrătoare – 99 (plus 312,50%).

Related Items:, , ,

Recommended for you

Cele mai recente știri

More Cele mai recente știri
To Top