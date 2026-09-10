Oxfam acuză FMI că vrea să revină la ‘terapia de șoc’ din anii 1980

Obiectivele de reducere a cheltuielilor impuse de Fondul Monetar Internațional (FMI) țărilor care beneficiază de programele sale de ajutor s-au cvadruplat după 2018, ceea ce provoacă îngrijorări că va avea loc o revenire la ajustările fiscale din anii 1980, care au agravat sărăcia, a avertizat joi organizația umanitară Oxfam, informează AFP.

Aceste solicitări ale FMI au fost însoțite de ‘o slăbire a protecției acordate cheltuielilor sociale în programele sale de împrumut’, a denunțat Oxfam, care luptă împotriva sărăciei și inegalității. ‘Aceste reduceri subminează cheltuielile esențiale pentru serviciile publice, de la sănătate și educație până la locuințe, care protejează comunitățile cu venituri mici’ din țările care primesc ajutor, a acuzat Oxfam într-un comunicat.

Conform analizei Oxfam, obiectivele de reducere a cheltuielilor cerute de FMI au crescut, în medie, de la 0,21% din PIB în 2018, până la 0,85% în 2025.

Organizația umanitară este îngrijorată în primul rând că FMI va merge mai departe, impunând, încă din prima fază a programelor sale, o ‘ajustare fiscală concentrată’ care ar necesita un efort imediat din partea țărilor aflate în dificultate.

Oxfam vede în asta ‘o revenire la abordarea nefericită de tip ‘terapie de șoc’ din anii 1980′, care a impus reduceri de cheltuieli mai drastice, limitând în același timp capacitatea cetățenilor de a evalua efectele politicilor economice implementate.

‘Impunerea austerității în amonte este ca și cum ai cere țărilor să înghită o sticlă întreagă de otravă despre care știm deja că este dăunătoare în doze mici’, a declarat Nabil Abdo, consilier pe probleme de politică al Oxfam International. Potrivit acestuia, există, de asemenea, riscul ca țările în cauză să fie nevoite ‘să se confrunte cu următorul șoc cu mai puțini medici, mai puțini profesori și o plasă de siguranță mai slabă. Nu poți consolida reziliență economică prin demontarea structurilor care fac societățile rezistente’, a spus Nabil Abdo.

În avanpremiera reuniunii Consiliului de administrație al FMI, care va ava loc luni, Oxfam a cerut directorilor Fondului să respingă ideea unei reveniri la ajustări structurale pentru a se asigura că ‘programele Fondului nu exacerbează inegalitățile’.

‘FMI trebuie să acorde prioritate alternativelor, mai degrabă decât politicilor de austeritate, în special prin consolidarea impozitării progresive atât a celor mai bogați indivizi, cât și a profiturilor companiilor, pentru a crea un venit sustenabil (pentru state) fără a împinge milioane de oameni în sărăcie’, a insistat Oxfam.