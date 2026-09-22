Banca Mondială și FMI sprijină modificarea cadrului privind sustenabilitatea datoriei

Comitetele executive ale Băncii Mondiale (BM) și Fondului Monetar Internațional (FMI) au aprobat reformele propuse cadrului comun de evaluare a datoriei țărilor cu venituri scăzute, pentru a reflecta mediul mai complex și mai riscant, au anunțat luni cele două instituții, transmite Reuters.

Revizuirea comună, prima din 2017, recomandă modificări în câteva domenii, inclusiv o mai bună analiză a datoriei interne și extinderea analizei provocărilor privind dezvoltarea pe termen lung, inclusiv schimbările climatice.

În urma reformelor, va fi îmbunătățită analiza riscurilor la adresa sustenabilității datoriei, prin perfecționarea modului în care este măsurată capacitate de îndatorare, și sunt introduse noi instrumente pentru a evalua sustenabilitatea datoriei.

În cele din urmă, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional vor îmbunătăți ‘instrumentele pentru o evaluare reală’ și vor implementa teste de stres pentru a asigura consecvența și acuratețea previziunilor, încurajând țările să-și îmbunătățească transparența datelor privind datoria.

Cele două instituții folosesc cadrul privind sustenabilitatea datoriei pentru a analiza și evalua capacitatea țărilor de a face noi datorii fără a pune în pericol achitarea împrumuturilor existente. Modificările au fost recomandate deoarece multe țări cu venituri scăzute se confruntă cu o creștere a nivelului datoriei.

Modificările ar urma să fie operaționale din semestrul doi din 2027.