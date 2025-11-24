PAID: Numărul locuințelor asigurate obligatoriu a scăzut cu 0,27% în ritm anual în octombrie 2025

Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a scăzut în octombrie 2025 cu 0,27%, ajungând la aproximativ 2,32 milioane, comparativ cu 2,33 milioane de polițe PAD active la 31 octombrie 2024, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.

În schimb, comparativ cu luna anterioară, în luna octombrie 2025 s-a înregistrat o creștere de 0,53%.

Potrivit PAID, la sfârșitul lunii octombrie, 70,9% dintre polițele active la nivel național erau încheiate în mediul urban și 29,1% în mediul rural, iar, în funcție de tipul de locuință, 94,3% din polițele PAD vizează locuințele de tip A (cele cu structura de rezistență din beton armat, metal sau lemn, cu pereții exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic) și 5,7% locuințele de tip B (cele cu pereții exterior din cărămidă nearsă sau material nesupus unui tratament termic sau chimic).

Pe regiuni, cele mai multe polițe active sunt în Transilvania (20,5% din total), Muntenia (19,8%) și București (18,5%), iar cele mai puține – în Maramureș (3,2% din totalul polițelor) și Bucovina (3,5%).

PAID emite asigurările obligatorii pentru locuințe din iulie 2010. Obiectivul principal al PAID este cuprinderea în asigurare pentru cele trei riscuri de catastrofă naturală – cutremure, inundații și alunecări de teren – a tuturor locuințelor din România.

Polițele de asigurare obligatorie a locuințelor (PAD) costă 130 de lei în cazul locuințelor tip A (suma maximă asigurată 100.000 de lei) și 50 euro în cazul locuințelor tip B (suma asigurată fiind de 50.000 de lei).