Producătorii de articole de consum, de la haine și până la produse de îngrijire a pielii, apelează din ce în ce mai mult la inteligența artificială pentru a stabili prețurile, sperând că astfel vor putea să limiteze reducerile oferite de sărbători și să își protejeze marjele de profit, transmite Reuters.

Acest lucru ar putea însemna mai puține chilipiruri pentru cumpărătorii americani obosiți de inflație în acest sezon de sărbători, începând cu Black Friday, un eveniment sinonim cu reducerile, potrivit interviurilor cu cinci firme care furnizează instrumente de AI brandurilor și comercianților cu amănuntul.

Branduri precum Gap sau Under Armour folosesc instrumente de inteligență artificială pentru a gestiona nivelurile stocurilor, a recomanda prețuri de vânzare cu amănuntul și a stabili când și cât de abrupt să reducă prețul produselor. Adesea, instrumentele concluzionează că firmele pot limita discount-urile fără a prejudicia cererea, au declarat firmele consultate de Reuters.

De exemplu, software-ul furnizat de compania Impact Analytics, care este utilizat și de compania Gap, ‘arată, în general, că ai nevoie de mai puține promoții pentru mai puțin timp la mai puține produse’, a declarat CEO-ul Prashant Agrawal. Un purtător de cuvânt al Gap a declarat că brandul folosește Impact Analytics pentru a lua ‘decizii mai informate privind reducerea prețurilor, bazate pe cerere și semnalele de stoc’.

De asemenea, instrumentele firmei de stabilire a prețurilor pe bază de AI Kapnova au sfătuit un brand de produse cosmetice de miliarde de dolari să limiteze discounturile de Black Friday la un produs de îngrijire a pielii la 30%, față de 40% planificat inițial, a declarat CEO-ul James Sun, refuzând să numească clientul din cauza confidențialității.

‘Pe măsură ce tot mai multe companii înțeleg care este cererea și o modelează într-un mod mai riguros, consumatorul va vedea mai puține reduceri de Black Friday’, a declarat Sun.

Conform estimărilor National Retail Federation, vânzările din perioada sărbătorilor sunt estimate să crească cu 4,2% față de anul 2025, ajungând la puțin peste 1.000 de miliarde de dolari. Totuși, această creștere s-ar datora, în mare parte, inflației, care se situează în prezent la 3,7%.

Algoritmii companiilor specializate în stabilirea prețurilor prin inteligență artificială (AI) utilizează învățarea automată pentru a sintetiza date privind vânzările, nivelurile stocurilor, prețurile practicate de concurență, condițiile meteorologice și factorii economici, cu scopul de a anticipa, în timp real, fluctuațiile cererii. Deși nu este o tehnologie complet nouă, aceasta a devenit mult mai sofisticată în ultimii doi ani în ceea ce privește prognozarea cererii pentru produse la anumite prețuri, iar gradul de adoptare este în continuă creștere, afirmă experți și directori din industrie.

Instrumentele dezvoltate de compania de software AI ‘First Insight’ – printre ai cărei clienți se numără Under Armour și lanțul de magazine cu prețuri accesibile Family Dollar – au sugerat recent unui brand să modifice o promoție de tipul ‘cumperi unul, primești altul’, reducând discountul de la 50% la 40%, a declarat fondatorul Greg Petro, fără a dezvălui însă numele clientului respectiv.

În timp ce managerii umani ar putea fi tentați să reducă drastic prețurile pentru a lichida stocurile vechi sau pentru a atrage noi clienți, software-ul bazat pe AI ‘are capacitatea de a rămâne ferm’ în situațiile în care o reducere mai mică este suficientă pentru a atinge obiectivul, explică Lindsay Fisher, cofondatoarea platformei de optimizare a prețurilor Sparkbox, care colaborează cu New Balance.

Efectele pot fi subtile, iar ‘dacă totul este făcut bine… consumatorii nu vor realiza că acest lucru se întâmplă’, a declarat Ryan Orabone, consultant la Spaulding Ridge, care a creat un instrument de stabilire a prețurilor bazat pe inteligența artificială.

Stabilirea prețurilor cu ajutorul inteligenței artificiale riscă să provoace reacții negative din partea cumpărătorilor cu resurse financiare limitate. ‘Este un subiect controversat. Consumatorii spun: Vrem acele reduceri, dar comercianții devin tot mai ingenioși datorită inteligenței artificiale’, a recunoscut directorul Kapnova, James Sun.