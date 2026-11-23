Anul trecut, 61,7% din cetățenii UE cu vârsta de 16 ani și peste au folosit un vehicul privat cu motor (mașină, motocicletă sau moped) ca principalul lor mijloc de transport.

De asemenea, transportul public a fost principalul mijloc de transport pentru 19,4% din persoane, în timp ce 11,4% s-au deplasat în mare parte pe jos, iar 6% au preferat bicicletele, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială s-au bazat pe transportul public ca principalul lor mijloc de transport, mai mult decât cele care nu sunt expuse riscului (27% față de 17,4%). De asemenea, acestea tind mai mult să meargă pe jos (18,6% față de 9,5%). În contrast, persoanele care nu sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială folosesc mai mult vehiculele private cu motor decât cele expuse riscului (65,8% față de 45,5%).

Aproape o treime dintre locuitorii orașelor (31,4%) foloseau transportul public ca principal mijloc de transport, comparativ cu 12,9% în orașe mici și suburbii, și 10% în zonele rurale. Folosirea vehiculelor private cu motor este mai scăzută în orașe (47,7%), comparativ cu orașele mici și suburbii (67,5%) și zonele rurale (74,9%).

Folosirea vehiculelor private cu motor ca principal mijloc de transport variază de la 89,8% în Cipru la 34,4% în România. Transportul public ca principal mijloc de transport este cel mai ridicat în Romania (35,2%), Ungaria (31,5%) și Luxemburg (30,4%).

Bulgaria înregistrează cea mai ridicată pondere a persoanelor care se deplasează în mare parte pe jos (27,7%), urmată de România (24,7%) și Letonia (20,7%).

Bicicletele sunt principalul mijloc de transport pentru 31,6% din locuitorii Țărilor de Jos, ponderi importante fiind și în Danemarca (18,5%), Belgia (14%) și Ungaria (10,6%). În România, ponderea este de doar 4,1%.