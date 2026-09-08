Paralela45 lansează oferta de vară 2027 cu noi zboruri directe și 73 de rute charter spre zece țări, în creștere cu 20% față de sezonul estival 2026

Paralela45 anunță zboruri charter noi pentru vara 2027, reluarea unor rute spre Grecia și Spania, precum și extinderea zborurilor pe toate aeroporturile din România. Cursele tradiționale, cele reluate și cele noi, un total de 73 de zboruri spre zece țări, reprezintă o capacitate de operare cu 20% mai mare față de vara 2026 și cu aproape 80% față de 2025. Dintre destinațiile preferate de români, cele mai multe curse ale sezonului sunt spre Grecia, Turcia și Spania. În prima etapă presale, din perioada 8 septembrie – 31 octombrie, turiștii au cele mai multe beneficii și discounturi pentru vacanța de vara următoare.

Creșterea capacității de operare cu aproape 80% față de 2025 este susținută de apartenența la grupul Rainbow Tours Polonia, în urma fuziunii realizate în mai 2025. Unul dintre cei mai importanți touroperatori din Europa Centrală și de Est, Rainbow Tours aduce companiei acces la expertiză operațională extinsă, precum și la resurse și capacități aeriene suplimentare, consolidându-i poziția pe piață într-un context în care stabilitatea și predictibilitatea programelor de călătorie devin tot mai importante, oferind agenților și turiștilor garanția că programele se vor desfășura conform planificării.

Un alt efect al integrării în grupul Rainbow Tours este dezvoltarea parteneriatului cu Enter Air, operatorul cu care sunt realizate majoritatea curselor charter ale sezonului 2027. Enter Air este cea mai mare companie aeriană charter privată din Polonia, înființată în 2009 și cu sediul la Varșovia. Asigură zboruri de vacanță din Polonia și alte țări europene către destinații din Europa, Africa și Asia, utilizând, printre altele, aeronave Boeing 737-8 MAX, printre cele mai eficiente avioane cu fuselaj îngust pentru zboruri pe distanțe medii.

„Vara 2027 vine cu mai multe opțiuni pentru turiști, atât prin creșterea capacității pe destinațiile preferate, cât și prin noi variante de plecare din țară. Am extins programul charter, am reintrodus destinații apreciate de turiști și am deschis rute noi, astfel încât vacanța să înceapă cât mai aproape de casă. Încă din septembrie, odată cu lansarea ofertei, pot beneficia de reduceri importante pentru rezervarea din timp a vacanței pentru vara viitoare”, declară Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45

Destinații noi și rute reluate pentru vara 2027

Noutățile verii 2027 sunt rutele charter București – Tirana/Albania și Constanța – Heraklion. Paralela45 introduce Albania în programul de zboruri charter, după ce în anii anteriori a oferit vacanțe în această destinație pe curse de linie. Un sejur în Albania, un hotel de patru stele, costă de la 499 de euro/persoană. Charterul spre Heraklion se adaugă celui spre Antalya, pe care Paralela45 îl operează de mai mulți ani de la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu. O vacanță în Heraklion, cu zbor de la Constanța, costă de la 311 euro/persoană.

După extinderea rețelei naționale de agenții Paralela45 și la Craiova, în luna martie, turoperatorul le oferă turiștilor din Oltenia, în vara 2027, vacanțe în Costa Brava cu zbor direct de pe Aeroportul Internațional Craiova. Sejurul în Costa Brava costă de la 471 de euro/persoană.

Pentru vara 2027, Paralela45 reia zborurile spre Samos și Lesbos de la București.

Vacanțele în Samos, insula natală a lui Pitagora, care își atrage turiștii cu plajele sale spectaculoase, peisajele verzi și satele tradiționale, dar și cu renumitul său vin Muscat, costă de la 434 de euro/persoană.

Lesbos, renumită pentru peisajele vulcanice, bogata sa tradiție gastronomică și renumitul uzo produs pe insulă, este o opțiune de vacanță pentru vara 2027 la prețuri începând de la 738 de euro/persoană.

Ruta Timișoara – Costa Brava este, de asemenea, reluată în 2027 și se adaugă celorlalte variante de vacanțe cu plecare de la Aeroportul Traian Vuia Timișoara: Palma de Mallorca, Antalya, Corfu, Rhodos, Heraklion, Zakynthos, Larnaca, Cipru de Nord. Sejurul în Costa Brava cu zbor charter de la Timișoara costă de la 471 de euro/persoană.

Pentru Muntenegru, destinație lansată în 2026, turoperatorul schimbă aeroportul de sosire pentru vara 2027. După primul sezon cu zboruri directe la Podgorica, cursele vor ajunge la Tivat, mai aproape de principalele zone de vacanță de pe litoralul muntenegrean, pentru transferuri mai rapide către stațiuni. Vacanța pentru 2027 în Muntenegru costă de la 575 de euro/persoană.

Programul de vară 2027 cuprinde și cele mai solicitate destinații de vacanță din Grecia (insulele Creta, Corfu, Kefalonia, Rhodos, Kos, Zakynthos), Turcia (Antalya, Bodrum), Spania (Costa Blanca, Costa del Sol, Costa de la Luz, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Tenerife), Italia (Sardinia și Sicilia), Portugalia (Algarve și Madeira).

Reduceri și beneficii pentru rezervări până la finalul lunii octombrie

Cele mai mari reduceri și beneficii sunt oferite în prima etapă presale. Astfel, între 8 septembrie și 31 octombrie, turiștii beneficiază de Early Booking și discounturi speciale, plătesc un avans de doar 10% la rezervare și restul de 90% cu 30 de zile înainte de plecare, beneficiază de flexiGO sau freezeGO fără cost suplimentar, iar copiii cu vârsta cuprinsă între doi și 12 ani neîmpliniți zboară gratuit, în luna iulie, pe cursele către Turcia, Grecia, Muntenegru și Albania.

flexiGO le permite turiștilor să își modifice planurile de călătorie fără a pierde suma achitată. Pot anula o rezervare fără motiv și fără penalizări, cu până la 30 de zile înainte de plecare, transformând suma plătită într-un voucher de călătorie utilizabil pentru o altă rezervare din același sezon. În afara etapelor presale, serviciul costă 39 de euro/persoană.

freezeGO, lansat recent pentru vacanțele exotice din sezonul 2026/2027 și care se extinde și pentru sejururile verii 2027, este un serviciu opțional care oferă turiștilor siguranța că prețul pachetului rezervat rămâne neschimbat până la plecare, în ciuda majorării prețurilor carburanților ori a fluctuațiilor cursului valutar. În afara etapelor presale, freezeGO costă 39 de euro/persoană.