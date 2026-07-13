Cumpărătorii de locuințe sunt mai prudenți, iar puterea de negociere a crescut în primul semestru

Piața imobiliară din România a rămas activă în primul semestru al anului, însă cumpărătorii au devenit mai prudenți, procesul de achiziție s-a prelungit, iar oferta mai mare de proprietăți a sporit puterea de negociere a cumpărătorilor, potrivit datelor unei companii imobiliare.

Conform Remax, principala tendință observată pe piața imobiliară în primul semestru al anului 2026 este creșterea prudenței în rândul cumpărătorilor, însoțită de o prelungire semnificativă a procesului decizional de achiziție.

‘Piața rămâne activă, însă funcționează după reguli noi, în care analiza înlocuiește impulsul, iar raportul mai echilibrat dintre cerere și ofertă creează condiții mai bune de negociere’, notează sursa citată.

Dinamica pieței, factorii de influență, respectiv principalele tendințe și perspective sunt reunite sub forma Barometrului Imobiliar Remax România, o analiză de status a pieței de profil pe baza datelor înregistrate de companie la intervale regulate de timp.

‘Spre deosebire de perioadele anterioare, în care decizia de cumpărare era luată relativ rapid, anul acesta cumpărătorii au ales să analizeze mai îndelung oportunitățile disponibile. Contextul economic marcat de incertitudine, costul ridicat al finanțării și tensiunile geopolitice din regiune au generat o atitudine de așteptare’, mai arată cercetarea.

Pe de altă parte, oferta de proprietăți disponibile la vânzare a continuat să crească, oferind cumpărătorilor mai multe opțiuni și o putere de negociere mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

‘Piața nu a stagnat, însă și-a schimbat ritmul. Cumpărătorii sunt mai informați, mai selectivi și au mai mult timp să aleagă, pentru că oferta este mai generoasă. Aceasta nu este o criză, este o reechilibrare. Diferența o face, în acest context, calitatea serviciului de intermediere, nu dinamica generală a pieței’, a declarat Răzvan Cuc, președinte Remax România, citat în comunicat.

Analiza mai arată că interesul s-a concentrat în continuare pe apartamentele vechi, în special cele cu două camere, percepute ca cea mai accesibilă opțiune atât pentru cumpărătorii la prima achiziție, cât și pentru investitori, iar cele mai multe tranzacții s-au realizat în zonele semicentrale și în cartierele bine dezvoltate, unde cumpărătorii găsesc un echilibru între accesibilitate, infrastructură și preț.

Totodată, interesul pentru zonele limitrofe s-a menținut ridicat, influențat direct de diferențele de preț și de gradul de dezvoltare a infrastructurii locale.

‘Deși costul finanțării a temperat o parte din decizii, competiția dintre bănci și diversificarea produselor de creditare au menținut un flux constant de tranzacții, în special în segmentul rezidențial. Cumpărătorii au devenit mai atenți atât la condițiile de creditare, cât și la costul total al achiziției, iar procesul de luare a deciziei s-a prelungit vizibil. În același timp, instituțiile bancare au răspuns printr-o ofertă mai flexibilă, care a compensat parțial efectul dobânzilor ridicate și a permis pieței să rămână funcțională’, susțin autorii analizei.

Potrivit sursei citate, o reducere a costului finanțării și un climat economic mai predictibil ar putea accelera cererea și genera o creștere reală a numărului de tranzacții în a doua jumătate a anului.

În rețeaua Remax România, primul semestru al anului 2026 a consemnat un volum al tranzacțiilor similar celui din primul semestru din 2025, în condițiile în care la nivelul pieței generale s-a înregistrat o ușoară scădere a numărului de tranzacții. Valoarea totală a comisioanelor încasate a crescut cu aproximativ 3% față de aceeași perioadă a anului anterior, notează sursa citată.

Totodată, segmentul rezidențial a reprezentat 88% din totalul tranzacțiilor intermediate, în timp ce proprietățile comerciale și industriale au cumulat 9%, iar segmentul office a reprezentat 3%.

‘Cele mai căutate tipuri de proprietăți au fost apartamentele cu două camere, urmate de cele cu trei camere’, se mai arată în document.

Remax are astăzi peste 140.000 de agenți afiliați, în 8.300 de birouri, aflate în peste 110 de țări din întreaga lume. În Europa, Remax este prezent în 40 de țări, cu peste 2.400 de birouri și 33.000 de agenți.