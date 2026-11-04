Peste jumătate dintre români au în plan să facă achiziții de ‘Black Friday’ 2026

Mai mult de jumătate dintre românii (56%) care sunt la curent cu fenomenul ‘Black Friday’ au în plan achiziții la ediția din 2026, iar o treime dintre potențialii cumpărători vor aloca un buget de peste 3.000 de lei, relevă un studiu de specialitate, publicat marți.

Conform datelor centralizate de Kantar România, ‘Black Friday’ rămâne printre cele mai cunoscute evenimente din România, cu o consolidare continuă a popularității și o notorietate de 92%.

În același timp, 56% dintre cei care sunt la curent cu acest eveniment de shopping au declarat că au în plan achiziții la ediția din 2026, iar o treime au planificat un buget mai mare de 3.000 de lei, în timp ce unul din șase a declarat că alocă un buget de peste 5.000 de lei pentru acest eveniment.

La nivel general, bugetul mediu alocat pentru ‘Black Friday’ a crescut cu aproape 10%, în acest an comparativ cu 2025.

‘Cumpărăturile online își păstrează popularitatea, iar eMag rămâne prima platformă online la care se gândesc potențialii cumpărători, fiind luată în calcul de aproape jumătate dintre ei. Acest lucru este reflectat și de faptul că tot mai mulți români spun că au participat în trecut la evenimentul de shopping: 34,8% dintre cei familiarizați cu Black Friday arată că au achiziționat un produs aflat la promoție anul trecut, în creștere cu 5,5 pp față de 2025. De asemenea, peste un sfert dintre respondenți declară că au încredere ‘multă’ și ‘foarte multă’ în campania de Black Friday’, se menționează în cercetare.

Pe primul loc în topul preferințelor românilor pentru ‘Black Friday’ 2026 se află categoria electrocasnicelor mici, 37% dintre potențialii cumpărători declarând că ar fi interesați de o astfel de achiziție.

Pe locul al doilea se situează televizoarele (33,8%), categorie în creștere cu 15% comparativ cu anul trecut, iar topul este completat de interesul pentru haine (26,3%), segment care își menține anual popularitatea în rândul consumatorilor.

Totodată, laptopurile revin în lista celor mai căutate produse, în creștere cu 46% comparativ cu anul trecut. Alte categorii care se regăsesc în Top 10 sunt: telefoanele mobile (23,8%), frigiderele (18,9%), mașinile de spălat (18,5%).

Studiul a fost realizat în perioada 8-15 octombrie 2026, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 2.001 respondenți, cu vârste între 18 și 65 de ani, interviurile fiind realizate prin metoda CATI, cu marja de eroare maximă admisă la nivel total de 2,2%, pentru un nivel de încredere de 95%.