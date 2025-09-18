Peste un milion de români au accesat pilonul2.ro în ultimul an pentru a se interesa de pensia lor privată

Peste un milion de români au accesat portalul www.pilonul2.ro în ultimele 12 luni pentru a se interesa de pensia lor privată, arată datele de trafic Google Analytics publicate de către Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), care întreține portalul.

Indicatorii de trafic (utilizatori unici, numărul de sesiuni și numărul de pagini vizualizate) au înregistrat o creștere de circa 50% față de precedentele 12 luni, precizează APAPR, într-un comunicat.

Lansat în urmă cu un an, odată cu campania națională de informare derulată de APAPR în 2024, pilonul2.ro permite oricărei persoane ca în câteva minute să afle dacă și la ce fond de pensii private obligatorii este participant, precum și să își creeze cont online pe site-ul administratorului fondului. În acest fel, orice participant la fondurile de Pilon 2 își poate afla suma acumulată în contul personal de pensie privată, precum și istoricul contribuțiilor și alte detalii de interes.

În medie, fiecare dintre cei peste un milion de români care au accesat pilonul2.ro au petrecut un timp de peste 3 minute și jumătate pe portal.

Datele arată cinci momente majore de interes în ultimul an, care au generat vârfuri de trafic: campania națională de informare derulată de APAPR în 2024 (oct-nov); eliminarea excepțiilor de la Pilonul 2 și revenirea începând cu ianuarie 2025 a aproape jumătate de milion de salariați cu contribuțiile în fondurile lor de pensii; discuțiile legate de introducerea CASS pe plățile făcute de fondurile de pensii private (iunie); dezbaterile din jurul legii de plată (august); debutul campaniei naționale derulate de APAPR în 2025, care se va desfășura pe durata lunilor septembrie și octombrie, pe TV și online.