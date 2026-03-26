Peștele și conservele din pește, mai scumpe cu 7,8% în februarie

Peștele și conservele din pește au fost mai scumpe cu 7,8% în februarie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, peștele proaspăt a fost mai scump cu 8,04% luna trecută, comparativ cu aceeași lună din 2025, iar conservele și alte produse din pește au costat mai mult cu 7,41%.

Anul trecut, consumul mediu lunar de pește, produse din pește și conserve din pește a fost de 0,797 kg pentru o persoană în primul trimestru, a urcat la 0,825 kg în trimestrul II și a coborât la 0,815 kg în trimestrul III.

Datele privind prețurile la pește și consumul de pește sunt oferite de INS în contextul în care creștinii sărbătoresc, pe 25 martie, Buna Vestire, zi din Postul Mare în care credincioșii pot mânca pește. Următoarea dezlegare la pește este de Florii.