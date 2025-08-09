Petrescu (ASF): Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar şi prioritar

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de Guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată, respectiv, pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului, a declarat președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, la briefingul de la finalul ședinței de Guvern.

‘Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar și prioritar, având ca scop completarea cadrului legal aplicabil pensiilor private prin crearea bazei de funcționare a fazei de plată a pensiilor și a condițiilor pentru operaționalizare a sa’, a precizat Alexandru Petrescu.

El a menționat că proiectul de lege privind plata pensiilor private reprezintă o măsură strategică și prioritară esențială pentru completarea arhitecturii sistemului de pensii private din România și alinierea acestuia la standardele internaționale promovate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în condițiile în care, în cadrul procesului de aderare a țării noastre la această organizație, OCDE a avut ca unică solicitare prioritară în domeniul pensiilor private adoptarea unui cadru legislativ primar care să reglementeze faza de plată.

‘În luna septembrie anul acesta, în cadrul sesiunii de evaluare a Comitetului pentru piețe financiare din cadrul OCDE, România va trebui să prezinte modul de ducere la îndeplinire a acestei recomandări prioritare’, a subliniat Petrescu.

Potrivit acestuia, sistemul pensiilor private are în prezent peste 9 milioane de participanți și active ce totalizează echivalentul a peste 10% din PIB-ul României, iar adoptarea cadrului legal pentru plata acestor pensii este necesară ‘pentru a oferi participanților predictibilitatea și garanția reală că economiile lor se vor transforma în venituri sigure și pe termen lung’.

Președintele ASF a explicat că proiectul propune introducerea fondurilor de plată a pensiilor private constituite special în acest scop, care vor fi administrate de entități autorizate, denumite furnizori de pensii private. Entitățile care vor putea deveni furnizor de pensii pot fi: administratori actuali de fonduri de pensii private, societăți de asigurări de viață, societăți de administrare al investițiilor sau societățile noi special înființate în acest scop în baza legii.

Mecanismul este construit în două direcții principale, respectiv pe două forme de extracție de valoare pensie privată: pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului. În completarea acestor două forme de plată, este prevăzut și dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene, a adăugat Alexandru Petrescu.

‘Prin acest proiect de lege se stabilesc, o dată, reguli de autorizare, funcționare și supraveghere pentru fondurile de plată, și aici ASF are rolul principal, se garantează separarea activelor fondului de plată, de cele ale furnizorului, se asigură garanția rambursării integrale activului acumulat în cazul fondurilor de plată de tip retragere programată’, a adăugat el.

Șeful ASF a subliniat că adoptarea acestui proiect nu este doar o opțiune de politică publică, ci și o condiție pentru finalizarea cu succes a parcursului de aderare la OCDE, și, totodată, un răspuns așteptat de milioane de participanți care, din anul 2030, vor începe să intre masiv în faza de plată.

‘Aș mai adăuga că, la momentul înființării fondurilor de pensii administrate privat, și mă întorc la anul 2008, a existat angajamentul ca în trei ani de zile de la acel moment să existe și o legislație prin care se prevede modul de plată al acumulărilor în fondurile administrate privat. Din păcate, această legislație nu a fost promovată. Au fost câteva tentative în ultimii 17 ani, inclusiv în 2016 a fost o încercare de a promova un act normativ, cred că a trecut și de CES și de Consiliul legislativ la momentul acela, dar nu s-a materializat. Așa că am ajuns la acest moment când, după 17 ani de la înființarea fondurilor de pensii administrate private, luăm în considerare o arhitectură pe care o propunem decidenților de la nivelul Comisiei de piață de capital OCDE, o propunem Parlamentului, prin promovarea acestui act normativ la un moment dat prin ședința de Guvern. Reiterez, astăzi a fost doar în prima lectură documentul’, a precizat Petrescu.

Acesta a menționat că va avea loc o consultare extinsă începând cu săptămâna viitoare, iar proiectul se află în transparență decizională pe site-ul Ministerului Muncii. Au avut loc deja o serie de sesiuni de discuții, pe de o parte cu grupul interinstituțional care a stat la baza elaborării acestui document. Pentru acest document au contribuit Banca Națională a României, Ministerul de Finanțe, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și toate asociațiile relevante, precum Asociația administratorilor de fonduri de pensii private, dar au participat și patronate și sindicate, inclusiv persoane fizice.

‘Având în vedere numărul mare de participanți, vorbim de 9,3 milioane – 9,4 milioane pe cele două fonduri, Pilon II și Pilon III, am resimțit, alături de Guvernul României, nevoia de a extinde consultarea publică și voi propune, având în vedere și feedback-ul pe care l-am sesizat, și Guvernul, dar și noi la nivelul grupului interinstituțional, voi propune să avem o continuare a discuțiilor atât la sediul Ministerului Muncii, acolo unde au avut de la început loc consultările, dar am în vedere, văzând și poziții din spectrul parlamentar, să avem și o masă rotundă (…) și sper să fim găzduiți de Parlament, alături de parlamentari care sunt interesați și doresc să vină cu contribuții și noi, poate, să venim să preluăm sau să venim cu argumente într-o direcție sau alta’, a punctat președintele ASF.