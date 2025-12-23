Piața auto europeană a continuat să crească în noiembrie. Piața românească a avut un avans de două cifre

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au urcat cu 2,4% în noiembrie, a cincea lună de creștere consecutivă, iar piața auto din România a înregistrat un avans de 35,6% în ritm anual, a anunțat marți Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Asociația, care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa, a informat că 1,079 milioane autoturisme au fost înmatriculate în noiembrie în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția), în creștere cu 2,4% comparativ cu perioada similară din 2024. Piața auto din Uniunea Europeană a înregistrat un avans de 2,1% în ritm anual, până la 887.491 autoturisme.

Piața auto din România a înregistrat un avans de 35,6% în ritm anual, în condițiile în care în noiembrie au fost înmatriculate 13.882 autoturisme, comparativ cu 10.237 autoturisme în perioada similară din 2024.

Pe principalele piețe europene, evoluțiile au fost mixte: creșteri în Spania (12,9%) și Germania (2,5%), scăderi în Franța (0,3%) și Marea Britanie (1,6%).

În rândul principalilor constructori generaliști, înmatriculările Volkswagen și Renault în Europa au înregistrat creșteri de 4,1% și, respectiv, 9,7% în ritm anual în noiembrie, în timp ce Stellantis a raportat un declin de 2,7%. În interiorul grupului Renault, înmatriculările de autoturisme marca Dacia în Europa au scăzut cu 1,7% în noiembrie, până la 48.517 de unități.

Înmatriculările Tesla în Europa au continuat să scadă (11,8%) în noiembrie, în timp ce vânzările producătorului chinez BYD au înregistrat un salt anual de 221,8% iar înmatriculările unui alt producător chinez, SAIC Motor, au crescut cu 20,9%.

Pe ansamblu, în primele 11 luni, numărul de autoturisme noi înmatriculate în UE a ajuns la puțin peste 12,098 milioane, în creștere cu 1,9% față de perioada similară din 2024. În schimb, piața auto din România a înregistrat o contracție de 1,3% în ritm anual în primele 11 luni, când au fost înmatriculate 135.491 autoturisme.

Pe principalele piețe europene, evoluțiile au fost mixte: creșteri în Spania (14,7%), Marea Britanie (3,4%) și Germania (0,7%), scăderi în Franța (4,9%) și Italia (2,4%).