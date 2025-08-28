Piața neagră a țigaretelor a atins 11,9% din totalul consumului, un nivel record pentru ultimii 5 ani

Piața neagră a țigaretelor a crescut în iulie 2025 până la 11,9% din totalul consumului, comparativ cu 10,1% în luna ianuarie, un nivel record pentru ultimii cinci ani, arată o analiză a companiei de cercetare Novel Research, remisă miercuri AGERPRES.

‘Studiul Novel consemnează în luna iulie noi evoluții ale comerțului ilicit, la nivel regional. Pentru prima dată, zona cea mai afectată de piața neagră este sud-vestul țării, care crește semnificativ cu 10,6 puncte procentuale (p.p.) față de cercetarea precedentă, până la 18,4%. Regiunea de nord-est reîncepe să crească, cu 5,2 p.p. până la 17,4%. O altă majorare se înregistrează și în sud-est, cu 4,2 p.p. până la 10,7%. Din punct de vedere al provenienței produselor, prima sursă pentru piața neagră din România devine Bulgaria, cu aproape 35%, în creștere abruptă cu 11,1 p.p. comparativ cu studiul anterior, urmată de Duty free cu o pondere de 29,5% și Moldova cu 15,9%, în ușoară scădere’, a declarat directorul general al Novel Research, Marian Marcu.

La rândul său, Ileana Dumitru, director pentru Afaceri Externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT, a subliniat că noile evoluții ale comerțului ilicit, care au dus piața neagră a țigaretelor la 11,9% din consumul total sunt îngrijorătoare și subliniază încă o dată importanța stabilității economice și fiscale pentru descurajarea contrabandei.

‘Contrabanda nu afectează doar afacerile legale și veniturile statului, ci reprezintă și un risc major pentru securitatea comunităților. Potrivit platformei Stop Contrabanda, până în prezent au fost capturate peste 146 de milioane de țigarete, mai mult decât dublul numărului total de capturi de anul trecut. Eforturile autorităților sunt vizibile și remarcabile, însă este esențial să continuăm această colaborare, să investim în infrastructură și să menținem un cadru fiscal predictibil, astfel încât să protejăm economia și să combatem eficient comerțul ilicit’, a declarat Ileana Dumitru.

Pe de altă parte, Antonio Vencesla, director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria, a afirmat că Bulgaria a devenit prima sursă de proveniență pentru produsele de pe piața neagră, situație cauzată de diferențele de taxare a țigaretelor în cele două țări.

‘Politicile fiscale naționale și de la nivel european trebuie să reflecte realitățile economice, sociale și geografice ale României, inclusiv puterea de cumpărare. În lipsa unei abordări echilibrate, creșterea accelerată a accizelor la țigarete cuprinsă în proiectul de Directivă, prezentat în iulie de Comisia Europeană, riscă să afecteze direct consumatorii români, care vor fi tentați să se orienteze către produse de contrabandă. Ceea ce ar aduce prejudicii veniturilor bugetare, într-un context în care trebuie redus deficitul. O creștere a comerțului ilicit care să atingă recorduri istorice din trecut, de peste 30% din piață, ar putea genera pierderi de circa 1,5 miliarde euro anual la bugetul de stat’, a precizat Vencesla.

Roxana Pîntea, director External Affairs, Philip Morris România, susține că procentul raportat de Novel în iulie depășește deja media europeană, de aproximativ 10%, iar tendința ascendentă se vede din primele luni ale anului.

‘Este un semnal că fenomenul nu mai poate fi privit doar prin lentila frontierelor, ci trebuie înțeles în logica piețelor integrate. Atunci când apar decalaje semnificative între reglementările fiscale, consumatorii își mută comportamentul acolo unde găsesc soluții mai accesibile, iar rețelele ilicite profită imediat. Vecinul nostru de la sud este doar exemplul cel mai vizibil. De aceea, combaterea contrabandei cere nu doar controale eficiente, ci și politici fiscale coerente și previzibile. Philip Morris România rămâne un partener solid al autorităților. Pledăm pentru o politică fiscală stabilă și ne reafirmăm angajamentul pe termen lung pentru dezvoltarea economică a României’, a adăugat Roxana Pîntea.

În opinia lui Gerald Tijssen, Country Director, Imperial Brands Romania, contrabanda scade, de obicei, în lunile de vară, ceea ce nu s-a întâmplat în anul în curs, fiind astfel o tendință îngrijorătoare. ‘Sperăm să fie cauzată de micul trafic al românilor la frontiere, care preferă să cumpere diverse produse la preț redus din Bulgaria, țara vecină fiind și o zonă de tranzit pentru turiștii de la nord de Dunăre. Este vorba despre un salt semnificativ, care ar trebui să pună în alertă atât autoritățile guvernamentale, cât și cele de aplicare a legii. Suntem o industrie puternic reglementată, a cărei evoluție depinde de politicile fiscale și de reglementare, precum și de capacitatea autorităților de a monitoriza și supraveghea frontierele în mod eficient.(…)’, a adăugat Gerald Tijssen, Country Director, Imperial Brands Romania.

Pe de altă parte, Marcel Mutescu, președintele Autorității Vamale Române (AVR) a transmis că instituția va continua demersurile de combatere a transporturilor ilegale și de sporire a siguranței la frontiere, în contextul în care o treime din fluxurile ilicite provin din Bulgaria.

‘Pe lângă rețelele organizate de evaziune fiscală, s-a accentuat și fenomenul de ‘mic trafic’, prin care persoane trec frecvent frontiera româno-bulgară aducând produse declarate ca fiind pentru uz personal, dar destinate vânzării ilegale, fapt cauzat de prețul semnificativ mai mic din statul vecin. Pentru a limita aceste practici, Autoritatea Vamală Română a propus modificări la Codul Fiscal, astfel încât transportul ocazional de produse accizabile să fie definit clar și să fie introduse limite cantitative și pentru produsele care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere (al căror consum manifestă o tendință ascendentă), tutunul pentru mestecat și tutunul pentru prizat’, a explicat președintele AVR.

Acesta a adăugat că AVR va continua dotarea punctelor de frontieră cu echipamente de control de ultimă generație. ‘La Albița și la Galați-Giurgiulești au fost instalate sisteme fixe de scanare cu raze X pentru camioane și containere, iar alte 16 echipamente pentru scanarea bagajelor au fost puse în funcțiune la birouri vamale din nord-est și sud-est, inclusiv la granița cu Ucraina. De asemenea, facem demersuri pentru integrarea și operaționalizarea sistemelor de monitorizare bazate pe LPR-uri (sisteme de recunoaștere automată a plăcuțelor de înmatriculare) inclusiv gestionarea fluxurilor – bariere și semafoare, sisteme instalate și funcționale în acest moment la toate birourile vamale de frontieră terestră.(…)’, a afirmat Marcel Mutescu.

Potrivit inspectorului general al Poliției de Frontieră, chestorul principal de poliție, Cornel Laurian Stoica, în primele șapte luni ale anului, au fost confiscate aproximativ 2,8 milioane de pachete de țigări, cu o valoare estimată la 46 milioane de lei. Totodată, în aceeași perioadă, au fost ridicate în vederea confiscării peste 2.200 kilograme de tutun vrac și aproximativ 24 kilograme de tutun prelucrat. ‘(…). Acțiunile complexe desfășurate de Poliția de Frontieră, în cooperare cu instituțiile partenere, contribuie semnificativ la reducerea pieței negre și la consolidarea climatului de siguranță pentru cetățeni’, a subliniat Stoica.

Nu în ultimul rând, directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, chestorul de poliție Aurel Dobre, a subliniat că în acest domeniu au fost destructurate 14 grupuri infracționale și au fost descoperite aproape 60 de milioane de țigarete și peste 3 tone de tutun în primele șapte luni din aceste an. ‘Ne reafirmăm angajamentul de a continua acțiunile pentru combaterea fenomenului de contrabandă, cu toate mijloacele legale, împreună cu partenerii instituționali’, a mai spus Aurel Dobre.

Companiile de tutun, aflate în categoria mari contribuabili, virează anual la bugetul statului circa 22 miliarde de lei, reprezentând accize, TVA și alte taxe și contribuții.