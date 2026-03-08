AVR: Peste 255.000 de țigarete și aproape 230 de litri de alcool, descoperite în zona de Est și Nord-Est a României

Inspectorii Autorității Vamale Române (AVR) au descoperit peste 255.000 de țigarete și aproape 230 de litri de alcool în urma unor controale efectuate în trafic asupra mijloacelor de transport în zona frontierei de Est și Nord-Est a României, acțiuni care au vizat combaterea traficului ilicit cu produse accizabile.

‘În perioada 4-6 martie, echipele mobile din cadrul Autorității Vamale Române – aparatul central, împreună cu echipele mobile din cadrul Direcției Regionale Vamale Brașov, au desfășurat acțiuni operative de supraveghere și control vamal în zona frontierei de Est și Nord-Est a României. Acțiunile au vizat prevenirea și combaterea traficului ilicit cu produse accizabile, precum și identificarea altor încălcări ale legislației vamale, în special pe rutele utilizate pentru transportul mărfurilor către state din vestul Uniunii Europene. În urma controalelor efectuate în trafic asupra mijloacelor de transport care au tranzitat zona de frontieră și se deplasau spre vestul Europei, inspectorii vamali au dispus următoarele măsuri: sancțiuni contravenționale în valoare totală de 133.800 lei; reținerea în vederea confiscării a 255.800 de țigarete; reținerea a 229,75 litri de băuturi alcoolice; întocmirea a două sesizări penale’, se arată într-un comunicat al AVR, transmis sâmbătă AGERPRES.

Unul dintre cazurile semnificative a fost depistat în localitatea Pojorâta, unde inspectorii vamali au oprit în trafic un microbuz condus de un cetățean ucrainean, care a declarat că transportă bunuri către o țară din vestul Uniunii Europene. În urma controlului, inspectorii vamali au descoperit 69.400 de țigarete, destinate comercializării pe piața ilegală din vestul Europei, se arată în comunicat.

Al doilea caz important a fost depistat pe timpul nopții, în zona căilor de acces dinspre Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, unde echipele mobile ale Autorității Vamale Române au oprit în trafic un autocar cu pasageri având destinația Italia, la scurt timp după efectuarea controlului de frontieră. În urma verificărilor efectuate asupra bagajelor și compartimentelor autocarului, inspectorii vamali au descoperit 186.400 de țigarete, precum și 229,75 litri de băuturi alcoolice, bunuri transportate ilegal.

Potrivit sursei citate, în ambele cazuri, bunurile descoperite, precum și mijloacele de probă au fost înaintate organelor de urmărire penală, în vederea continuării cercetărilor.

Autoritatea Vamală Română continuă acțiunile de monitorizare și control în zonele cu risc ridicat, pentru protejarea intereselor financiare ale statului, combaterea contrabandei și asigurarea respectării legislației vamale și fiscale.