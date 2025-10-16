Vameșii din Calafat au descoperit 5,4 milioane de țigarete în valoare de 8,1 milioane de lei

Vameșii din Calafat au descoperit într-un camion înmatriculat în Polonia 5,4 milioane de țigarete, netimbrate și fără documente de proveniență, în valoare de peste 8,1 milioane de lei, a anunțat miercuri Autoritatea Vamală Română (AVR).

”Astăzi, 15 octombrie 2025, inspectorii vamali de la Serviciul Echipe Mobile Calafat- Direcția Regională Vamală Craiova au verificat în proximitatea Podului Calafat – Vidin, un camion înmatriculat în Polonia, în colaborare cu Poliția de Frontieră Calafat. Șoferul, de cetățenie poloneză, a declarat că circula pe ruta Bulgaria – Polonia și că transportă mărfuri alimentare, de la un cunoscut brand internațional. La controlul fizic efectuat asupra compartimentului de marfă s-a constatat că se transportau exclusiv țigarete, respectiv 5.400.000 bucăți, netimbrate și fără documente de proveniență, disimulate în vederea eludării controlului vamal’, se arată într-un comunicat al AVR, transmis AGERPRES.

Întrucât cantitatea de țigarete depășește cadrul unei contravenții, acestea au fost predate instituției cu atribuții în vederea continuării investigațiilor, precizează AVR.