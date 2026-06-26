Pîslaru: Am atras în România 10 miliarde euro bani europeni într-un singur an

Banii europeni atrași în ultimul an (10 iunie 2025-10 iunie 2026) au totalizat 10 miliarde de euro, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

‘Anul de 10: am atras în România 10 miliarde euro bani europeni într-un singur an (iunie 2025 – iunie 2026). Este un record absolut pe fonduri europene atrase vreodată în 12 luni consecutive. În acest an, am triplat absorbția pe fondurile de coeziune: de la 3.279.387.099 euro anul trecut la 10.418.362.085 euro astăzi, adică +7.138.974.986 euro. După ce ne-am obișnuit să fim mereu ultimii în toate clasamentele, România este astăzi pe locul 2 în Uniunea Europeană la sume nete absorbite’, a scris ministrul, joi, pe pagina sa de Facebook.

Pîslaru a subliniat că în ciclul financiar actual, contractarea a atins pragul de 97% și s-a arătat sigur că se va ajunge la 100%.

Acesta a adăugat că, pe PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), au fost atrase sume brute de 2,62 miliarde euro pe cererea de plată nr. 4, plus 350,692 milioane euro pe cerea de plată nr. 3.

‘Avem perspectiva să ajungem la 95% absorbție pe PNRR și, cu responsabilitate politică și guvernamentală, vom reuși acest lucru. Investițiile din bani europeni au ajuns să reprezinte 76% din investițiile publice ale României, contribuție esențială în reducerea deficitului bugetar’, a punctat Dragoș Pîslaru.